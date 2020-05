Martini Ziekenhuis zet videoconsulten in op 13 poli’s

Voordat de coronacrisis uitbrak had het Martini Ziekenhuis al positieve ervaringen opgedaan met een pilot op het gebied van videoconsulten. In oktober van vorig jaar werd door twee diabetesconsulenten gestart met het via beeldbellen consulteren van patiënten.

Dat werd toen vooral nog gezien als ‘extra service’ voor de patiënt, die niet meer naar het ziekenhuis hoefde te reizen, en middel om de werkdruk van specialisten te verlichten. De eerste reacties van zowel zorgverleners als patiënten waren overwegend positief.

Videoconsulten op 13 poli’s

De coronacrisis en de daarbij horende contactbeperkende maatregelen hebben er de afgelopen periode toe geleid dat het aantal telefonische consulten binnen het Martini Ziekenhuis de afgelopen periode vervijfvoudigd is. Dit is dan ook hét moment om het gebruik van videoconsulten verder uit te breiden.

Er zijn in totaal dertien poliklinieken die al gestart zijn, of dat binnenkort gaan doen, met het aanbieden van videoconsulten:

Brandwondencentrum

Kindergeneeskunde

Orthopedie

Cardiologie

Punt voor Parkinson

KNO

Longziekten

Interne Geneeskunde

Sportgeneeskunde

Plastische Chirurgie

Oogheelkunde

Revalidatie

Psychologie

Voor patiënt én thuiszorg

Ook bij het Brandwondencentrum wordt het gebruik van videoconsulten positief ontvangen. “Ik ben er heel enthousiast over. Wij hebben een grote regio met bijvoorbeeld patiënten uit Enschede of Friesland en dan is dit echt een uitkomst. Het scheelt tijd voor de patiënt en voor ons”, zegt verpleegkundig specialist Ina van Ingen Schenau.

Een ander voordeel is dat voor patiënten die thuis verzorgd worden het videoconsult ingezet kan worden om de thuiszorg medewerker live te instrueren tijdens de verzorging van de patiënt. “We ‘bellen’ met de patiënt, kijken mee met de wond en kunnen live instructies geven aan de thuiszorg. Eerder gingen we daarvoor op bezoek bij de patiënt”, aldus Ina.

Telefonisch alternatief

Om een videoconsult tot stand te brengen hoeft een patiënt niets te downloaden. Het Martini Ziekenhuis stuurt een e-mail met een link. Via die link gaat de patiënt naar een ‘digitale wachtkamer’ waar, als hij aan de beurt is, het videoconsult automatisch opgestart wordt.

Mocht een patiënt toch niet handig genoeg zijn met smartphone, tablet of laptop, dan kan de arts het consult ook telefonisch voortzetten.