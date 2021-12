Maurice van den Bosch (OLVG): ‘Om te innoveren moeten ramen open’

Deze trend als het gaat om innoveren is al zichtbaar bij verschillende initiatieven, zoals OLVG’s regiecentrum dat zorg op afstand ondersteunt en de Virtual Ward, waarmee zorgverleners van het ziekenhuis, VVT-organisatie Cordaan en de Amsterdamse Huisartsen alliantie de zorg voor chronische patiënten samen organiseren.

Sturing geven aan innoveren

Centraal in deze transformatie staan samenwerking, interoperabiliteit en de inzet van digitale toepassingen. Vanuit een heldere visie, gebaseerd op zijn ruime ervaring als arts, hoogleraar en digitaal innovator, geeft Van den Bosch sturing aan deze beweging. Niet alleen binnen het Amsterdamse topklinische ziekenhuis, maar ook in regionaal verband.

De basis voor het succes van deze ontwikkelingen op het gebied van innoveren ligt volgens Van den Bosch in de manier waarop ze tot stand komen: met de ramen open. “Ik werk zoveel mogelijk met hybride teams. Daarvoor probeer ik techneuten naar binnen te brengen in teams met artsen en verpleegkundigen. Dat kunnen wiskundigen zijn, bijvoorbeeld van AI-start up PacMed, natuurkundigen van Philips of data-analisten van Luscii.”

Om patiënt heen bewegen

“Het ziekenhuis van de toekomst heeft geen muren. Dit betekent dat je veel meer als een systeem van aanbieders om de burger en patiënt heen beweegt en in beeld komt op het moment dat die jou nodig heeft”, zegt de bestuurder. “Daarvoor moeten we zowel letterlijk als figuurlijk muren afbreken. Want zo’n situatie kun je alleen succesvol realiseren als je in staat bent tot samenwerken en het delen van data.”

Lees in de coverstory van ICT&health, die op 9 december verschijnt, hoe Van den Bosch sturing geeft aan deze beweging vanuit een heldere visie, gebaseerd op zijn ruime ervaring als arts, hoogleraar en digitaal innovator.