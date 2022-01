Máxima MC: honderdste keuzehulp uitgereikt

Samen Beslissen – het proces waarin zorgprofessional en patiënt samen bespreken welke behandeloptie het beste bij de patiënt past – is een belangrijk onderwerp binnen MMC. Een al dan niet online beschikbare keuzehulp kan ondersteunen door inzicht te geven in de persoonlijke situatie en voorkeuren van een patiënt, zonder met een advies te komen. Het besluit over de uiteindelijke behandeling maken de arts en patiënt samen tijdens een vervolggesprek.

Keuzehulp voor samen beslissen

Ook landelijk wordt er steeds meer nadruk gelegd op het proces van samen beslissen. Zo werd afgelopen september een campagne gelanceerd om samen beslissen te promoten. Desondanks blijkt het volgens kennisinstituut Nivel vaak nog lastig om samen beslissen in de praktijk te brengen.

Máxima MC laat zich hierdoor niet ontmoedigen. Het ziekenhuis introduceerde de eerste keuzehulp in 2020 voor patiënten met een gebroken sleutelbeen. In de tweede helft van 2021 zijn er vier keuzehulpen bijgekomen: refluxziekte, wel of geen IVF, gescheurde voorste kruisband en achillespeesruptuur. In oktober 2020 liet het MMC weten te werken aan een keuzehulp voor patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL). Een online platform voor CCL-patiënten – MyLife – werd toen al gelanceerd als onderdeel van het CCL-zorgpad.

Sterke groei

Máxima MC ziet de laatste maanden een sterke toename in het aantal keuzehulpen dat uitgereikt wordt. Onlangs werd de 100ste keuzehulp uitgereikt aan Angela Mollen, patiënt van orthopedisch chirurg Coen Jaspars. “Het was heel duidelijk allemaal, fijn om zo te weten te komen wat de opties zijn en de voor- en nadelen daarvan”, vertelt Mollen en Jaspars kan zich hier in vinden: “Het is een heldere manier om de patiënt informatie te geven. Het is belangrijk dat de patiënten de keuzehulpen serieus doornemen vooraf.”

Naast keuzehulpen zijn er ook andere hulpmiddelen die in MMC ingezet worden om Samen Beslissen te stimuleren. Zo wordt er gespreksfeedback gegeven aan artsen en verpleegkundig specialisten, worden teamtrainingen georganiseerd voor verpleegkundigen, worden er consultkaarten gebruikt en haakt het ziekenhuis aan bij eerdergenoemde landelijke campagne. Binnenkort komt er een e-learning beschikbaar voor verpleegkundigen.