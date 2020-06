Máxima MC introduceert live videoservice op NICU

De live videoservice is uiteraard ook een uitkomst voor de contact beperkende maatregelen die vanwege de coronacrisis nog steeds grotendeels van kracht zijn. De dienst is mede mogelijk gemaakt met steun van het Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant. Op dit moment is de live videoservice beschikbaar in vier NICU-bedden binnen het MMC. Uiteindelijk moeten alle achttien bedden van die afdeling met de live videoservice uitgerust worden.

De oplossing die gebruikt wordt, Screen2Screen, is ontwikkeld door Neolook Solutions. Door middel van een internetverbinding kunnen de live videobeelden die met de op de NICU geïnstalleerde webcams hangen, bekeken worden. Daarnaast biedt het systeem ook de mogelijkheid om via dezelfde videoverbinding met het verpleegkundig personeel te ‘videobellen’.

Live videoservice is een welkome aanvulling

“In deze tijd is het voor ouders nog meer dan gewoonlijk fijn om live beelden van hun kind te zien in het ziekenhuis, als een aanvulling op de werkelijke aanwezigheid van ouders bij hun kind. Zo proberen we de band te verstevigen tussen ouders en kind wanneer zij noodzakelijkerwijs van elkaar gescheiden zijn. Een belangrijke bijkomstigheid is dat ook familie en vrienden kunnen meekijken en dus ook kunnen meeleven. Dat is door de strenge bezoekmogelijkheden op dit moment vanwege het coronavirus en voor mensen die ver van Veldhoven wonen een welkome aanvulling”, zegt NICU-verpleegkundige Heidi van de Mortel.

De beelden kunnen via een beveiligde internetverbinding bekeken worden. Daarvoor kunnen zowel een smartphone als tablet of computer gebruikt worden. Om de service te gebruiken zijn geen aparte apps, logins of wachtwoorden nodig. De videobeelden zijn alleen live te bekijken en worden dus niet opgeslagen. Wie er mee kunnen kijken, wordt door de ouders zelf bepaald. In principe staan de camera’s dag en nacht aan. Echter, wanneer een verpleegkundige dat wil, bijvoorbeeld om het kind te verzorgen of een controle uit te voeren, dan kan de camera met één druk op de knop even uitgezet worden. “Dit betekent niet automatisch dat er iets met de baby aan de hand is”, aldus Heide van de Mortel.

Een uitkomst, geen controlemiddel

De ouders die de service al kunnen gebruiken reageren enthousiast. “Het is voor ons echt een uitkomst nu met deze coronatijd. We kunnen nu opa, oma en beste vrienden, ondanks dat bezoek niet mogelijk is in het ziekenhuis, toch live onze baby Milou laten zien. Bewegende beelden geven veel meer een indruk van hoe het met haar gaat en hoe de zorg voor haar er nu echt uit ziet in het ziekenhuis. We gebruiken het absoluut niet als controlemiddel of het wel goed gaat met onze dochter. Je ziet ook niks van controles of medische handelingen. Die zien en horen we ter plekke in het ziekenhuis. Wat wel heel bijzonder is bijvoorbeeld, nu we in het Ronald McDonald Huis logeren, is dat zodra we ’s ochtend wakker worden we meteen even inloggen om onze dochter te kunnen zien en dat geeft een gerust en fijn gevoel”, zegt Michiel Wetzer, vader van baby Milou die op de NICU is opgenomen.

De technologie die voor de live videoservice gebruikt wordt is afkomstig van Screen2Screen en ontwikkeld in de research labs van Philips. Afdelingshoofd en neonatoloog Thilo Moons werd vorig jaar enthousiast over deze oplossing. “Met camera’s kijken naar je kind? Dat bestaat al lang, maar deze oplossing biedt meer mogelijkheden en de huidige coronacrisis toont dat meteen aan. We klikken nu een handige oplossing in elkaar voor ouders, familie en verpleegkundige”, aldus Moons.

Het Máxima MC is overigens niet het enige ziekenhuis waar ouders en familie de mogelijkheid hebben om een baby die opgenomen is op de afdeling neonatologie via een live videoservice te volgen. Vorig jaar werd een vergelijkbaar systeem, BabyWatch, in gebruik genomen op de neonatologie van het Radboudumc.