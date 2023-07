Mbox connector geaccepteerd door Mitz

De Mbox connector van Itzos is als eerste geaccepteerd door Mitz. De oplossingen van het bedrijf richten zich vooral op gegevensuitwisseling in de zorg. Het uitwisselen van medische gegevens is alleen toegestaan als het voldoet aan de geldende wet- en regelgeving én als de patiënt daarvoor toestemming verleent.

“Toen twee jaar geleden het Mitz Afsprakenstelsel gepubliceerd werd, wilden we dit graag voor onze klanten gaan gebruiken. Leveranciers van bronsystemen hebben de aansluiting op de online toestemmingsvoorziening Mitz niet altijd hoog op hun prioriteitenlijstje. Daarnaast werken zorgverleners met veel verschillende systemen. Daarom hebben wij een connector ontwikkeld waarmee alle zorginformatiesystemen gebruik kunnen maken van Mitz”, zegt Bonne Beenen, commercieel directeur van Itzos.

Mbox connector en Mitz

De acceptatie van de connector oplossing van Itzos, Mbox, betekent voor het bedrijf een belangrijke aanvulling op haar dienstverlening. Het is daarnaast het bewijs dat de toestemmingsoplossing voldoet aan alle landelijke afsprakenstelsels op het vlak van gegevensuitwisseling. Dat is immers een van de belangrijkste voorwaarden om geaccepteerd te kunnen worden door Mitz.

“De eerstelijnszorgverleners worden voornamelijk via het Landelijk Schakelpunt (LSP) aangesloten op Mitz. De Mbox van Itzos maakt het voor alle andere zorgaanbieders mogelijk om zich veel sneller en volgens de juiste wet- en regelgeving aan te sluiten. De toestemming voor hun patiënten verloopt nu eenvoudig via Mitz. En hoe meer patiënten hier hun toestemming gaan beheren, hoe volwaardiger het systeem werkt”, vertelt Reggie de Jong, leveranciersmanager van Mitz.

Laboratoria

Itzos werkt met name ook veel voor ziekenhuizen, laboratoria en GGZ-instellingen. “Voor al dit soort zorgverleners is de Mbox een heel handig hulpmiddel. Met de Mbox weten ze zeker dat de patiënt die de gegevens opvraagt, ook degene is die die gegevens mag ontvangen. Dat kunnen we doen voor alle instellingen die veel samenwerken rondom patiënten”, aldus Bonne.

Met name de laboratoria behoren tot nu toe tot een aparte groep. Reggie zegt hierover: “Zij vragen bijna geen toestemming aan hun patiënten, want die worden haast altijd doorgestuurd vanuit de huisarts of het ziekenhuis. Maar het is wel nodig dat die toestemming er is. Voor bijvoorbeeld de apotheek of een ander ziekenhuis. Dat kunnen we nu goed en versneld gaan regelen met deze connector van Itzos. Ook voor het veilig uitwisselen van beeldmateriaal is de connector handig. Verschillende systemen sluiten nu beter en makkelijker op elkaar aan.”

Online toestemmingskeuze vastleggen

Begin dit jaar lanceerde Mitz een oplossing waar burgers hun toestemmingskeuze voor het delen van medische gegevens tussen zorgaanbieders online kunnen regelen: MijnMitz.nl. Hiermee kwam er een landelijke voorziening waarmee zorgaanbieders kunnen controleren of een patiënt toestemming heeft gegeven wanneer een behandelaar medische informatie opvraagt