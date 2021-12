MCL bouwt het topklinisch ziekenhuis van de toekomst

Met de nieuwbouw wil het MCL de levering van de best mogelijke patiëntenzorg op een duurzame manier kunnen realiseren. De opzet en inrichtingen van het bestaande OK-complex en de IC is dit doel lastig te realiseren. Het ziekenhuis heeft daarom besloten dat deze afdelingen als eerste vernieuwd gaan worden. De werkzaamheden starten in 2023 en het nieuwe OK-complex en IC moeten in 2025 gereed zijn.

“Wij zijn een topklinisch ziekenhuis en leveren complexe zorg. Daar hoort een gebouw bij dat ook alle technologische mogelijkheden biedt om die zorg te kunnen blijven leveren. Digitalisering is één van de ontwikkelingen waar de focus op ligt”, vertelt Willem Lenglet, lid van de Raad van Bestuur van het MCL.

Gefaseerd naar ziekenhuis van de toekomst

Het MCL heeft bewust gekozen om de verschillende afdelingen en gebouwen niet tegelijkertijd te vernieuwen. Het ziekenhuis wil de komende jaren alle kansen aangrijpen om goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen binnen de Friese zorg. Daarvoor is het van belang dat het MCL voordat de bouwplannen voor een nieuw complex of afdeling gemaakt worden, al precies weet wat nodig is.

“Digitalisering is één van die ontwikkelingen die onder andere door COVID-19 een sterke vlucht heeft genomen. Maar ook het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats heeft invloed op welke zorg in het ziekenhuis plaats vindt. Zo zal een deel van de behandelingen vaker buiten het ziekenhuis gebeuren. Voor herstel en revalidatie zal intensiever worden samengewerkt met Noorderbreedte of thuiszorg. Dit kan ertoe leiden dat we mogelijk in de toekomst minder ruimte voor de kliniek en de poliklinieken nodig hebben. We houden hier rekening mee door straks goed te kijken naar wat we dan nodig hebben aan klinieken en poliklinieken”, aldus programmamanager Joost Willems.

Hybride OK en nieuwe IC

De plannen voor de nieuwe OK en IC die de komende jaren gerealiseerd worden zijn ook op die manier tot stand gekomen. Binnen het nieuwe OK-complex wordt een hybride OK, met geavanceerde beeldvormende apparatuur, gerealiseerd. De nieuwe IC krijgt een zogenoemde ‘helende omgeving’ waar het reactiveren van patiënten centraal staat. Daarnaast worden de beschikbare kennis en middelen ook ingezet om het mogelijk te maken met sommige patiënten die beademd worden, met een buis in de keel, te kunnen spreken. Een ontwikkeling die een verblijf op de IC voor zowel de patiënt als de familie draaglijker maakt en ook een positief effect heeft op het herstel.

Het MCL werkt in de nieuwbouw samen met Noorderbreedte om ervoor te zorgen dat de patiënt de best mogelijke zorg op de juiste plek krijgt. Hoog specialistisch in het MCL, herstel waar dat kan binnen Noorderbreedte, waarbij de patiënt letterlijk drempelloos van ziekenhuis naar Noorderbreedte kan.