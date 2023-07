MCL, NHL Stenden gaan VR inzetten voor simulatietrainingen

Het MCL zet al een mix aan leermiddelen in om zorgmedewerkers vakbekwaam te maken en te houden. Zo volgen verpleegkundigen en artsen (in opleiding) modules, bespreken ze casussen met elkaar en gaan ze regelmatig aan de slag in het ‘skillslab’. Dit is een moderne en goed uitgeruste ruimte om medisch-technische vaardigheden te oefenen. Training middels van virtual reality (VR) is een volgende stap en volgens het MCL heeft NHL Stenden hiervoor de juiste instrumenten in huis.

Beroepssituaties ervaren via VR

De academie Gezondheidszorg van NHL Stenden heeft eind juni de Nederlandse Onderwijspremie gewonnen met het project ‘Future proof nurses’, Hierbij ervaren studenten met behulp van virtual reality beroepssituaties om onder andere hun kennis en vaardigheden te verbeteren. “Die prijs toont aan dat we voorop lopen in de digitale innovatie in de zorg”, stelt Reinskje Suierveld (directeur academie Gezondheidszorg bij NHL Stenden). “Al helemaal op het gebied van simulatieonderwijs.” Die kennis wil de hogeschool graag delen.

Christiaan Boerma (decaan MCL Academie) onderstreept het belang om verder te kijken dan de ziekenhuismuren. Hij stelt dat regionale samenwerking in dit kader duidelijk meerwaarde biedt. “VR-technologie kan het MCL helpen om het onderwijs binnen ons ziekenhuis verder te moderniseren. Als we daarbij een werkplaats kunnen zijn voor studenten van NHL Stenden, die samen met ons de VR-scenario’s ontwikkelen, dan is het 1 + 1 = 3.”

Een eerste VR-scenario is al ontwikkeld. Verpleegkundigen van de afdeling buikchirurgie van het MCL hebben twee simulatietrainingen gevolgd op de hogeschool. MCL en NHL Stenden onderzoeken nu of er een vergelijkbare training voor de IC kan worden ontwikkeld. Binnen de nu gesloten samenwerking bekijken het ziekenhuis en de hogeschool per vraagstuk hoe zij hun krachten kunnen bundelen.

Krachtenbundeling voor simulatieonderwijs

Suierveld noemt de samenwerking tussen NHL Stenden en het MCL een win-win situatie. “Wij hebben de tools en de kennis op dit gebied en het MCL heeft alle belangrijke praktijkinput voor de scenario’s die we ontwikkelen. Door onze krachten te bundelen, kunnen we elkaar verder helpen op het gebied van simulatieonderwijs.”

Volgens Corina Koning, adviseur Leren en Ontwikkelen van het MCL, kan structureel trainen via realistische VR-scenario’s een waardevolle toevoeging vormen op de huidige activiteiten in het kader van ‘een leven lang leren’. “Wij geloven dat leren vooral gebeurt op de werkvloer. Met behulp van VR kunnen we onze medewerkers levensechte situaties laten ervaren, waarbij de verschillende zintuigen (zien/horen/voelen) geprikkeld worden. Binnen een scenario oefen je met het maken van keuzes en ervaar je ‘live’ de gevolgen voor de patiënt. Dit maakt de leerervaring zeer krachtig en waardevol.”

Virtual reality in de zorg

Virtual reality wordt steeds vaker ingezet in de zorg. Om behandelingen te ondersteunen, in het kader van bijvoorbeeld pijn- en stressbestrijding bij patiënten, maar ook voor onderwijsdoeleinden. Aan de Augusta Universiteit in de Amerikaanse staat Georgia wordt VR bijvoorbeeld ingezet om medische studenten te leren beter om te gaan met het ondersteunen van familieleden wanneer patiënten het einde van hun leven naderen. In Nederland zet onder meer de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) VR in voor onderwijs en training in de zorg.