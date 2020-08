MCL stopt Health Campus en kiest voor netwerkgeneeskunde

Erica Bakkum, bestuurslid van het MCL en Christiaan Boerma, decaan van de MCL Academy, hebben het deze koerswijziging in een interview met de Leeuwarder Courant toegelicht. Als voorbeelden van de nieuwe, laagdrempelige, innovaties die binnen de nieuwe focus passen noemen zij beeldbellen en het aanbieden van patiëntinformatie in beeldtaal. Onlangs startte het MCL met een innovatieve werkwijze die thuisdialyse voor bepaalde nierpatiënten mogelijk maakt.

Van Health Campus naar netwerkgeneeskunde

“We willen de innovatie meer inbedden in de kennis en aanwezige structuur van het ziekenhuis, en ten bate laten komen van de patiënten. Dag na dag worden wij ermee geconfronteerd dat er wéér een nieuw medicijn op de markt komt, dat het leven van de mensen een klein beetje kan verlengen of verbeteren. Maar die geneesmiddelen zijn vaak niet of onvoldoende getest in de populatie die wij in Friesland zien, ouderen en vrouwen zijn vaak uitgesloten. Dat willen we hier beter onderzoeken”, zo licht Boerma toe.

Op de oorspronkelijk geplande Health Campus zouden zich diverse hoogtechnologische en innovatieve zorgbedrijven vestigen. Eind 2017 startte Hessel Bouma, voormalig Philips medewerker, met een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van het ontwikkelen van de Health Campus. Uitgangspunt daarbij was dat de Campus een platform voor samenwerking en kennisdeling zou worden. Een soort levend laboratorium waar de kennis van zorgprofessionals, patiënten, bedrijven en onderwijsinstellingen gebundeld werd.

Voortgang bleef echter uit, met de beslissing de Health Campus op te schorten en de focus te verschuiven naar netwerkgeneeskunde als gevolg. Daarbij hebben het vastlopen van de geplande nauwere samenwerking tussen de vier Friese ziekenhuizen en financiële problemen ook een rol gespeeld.

Om de status van topklinisch ziekenhuis niet te verliezen moet het MCL blijven investeren in innovatie, wetenschap en kennisontwikkeling. Daarvoor heeft het ziekenhuis een jaarlijks budget van enkele tonnen ter beschikking. Van het belang van de aanwezigheid van een topklinisch ziekenhuis in Friesland zijn de andere drie ziekenhuizen ook overtuigd en daarom blijven zij ook met het MCL samenwerken.