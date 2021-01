Meander MC vervangt negentig COW’s

De nieuwe COW’s zijn niet alleen sneller, maar ook een stuk ergonomischer vormgegeven en voorzien van automatisch beveiligde medicijnlades. Zorgmanagement, diverse zorgprofessionals, de apotheek en de afdelingen Inkoop en Informatisering & Automatisering hebben het afgelopen jaar samen bepaald welke COW het meest geschikt zou zijn voor het Meander Medisch Centrum. De keuze viel uiteindelijk op de AMiS-PRO.

Ergonomische en gebruiksvriendelijke COW’s

De nieuwe COW’s beschikken, in vergelijking tot de oude modellen, over veel nieuwe functies, zoals een kantelbaar scherm en een aan de computer gekoppelde medicijnlade. Die laatste functie is ingebouwd in ongeveer de helft van de nieuwe COW’s. Aan het proces voor de samenstelling van de nieuwe COW’s is ook meegewerkt door verpleegkundigen Jip Lubberdink en Samira Yürümez.

“Ik sta als verpleegkundige de hele dag in contact met patiënten. Dankzij het kantelbare scherm kan ik nu administratie doen en tegelijkertijd de patiënt aankijken. Ik heb dus contact met de patiënt en dat vind ik als verpleegkundige enorm belangrijk”, vertelt Jip. “Je kunt het scherm daarnaast zo draaien dat de patiënt mee kan kijken naar beeldvorming. Dit zorgstation is gebruiksvriendelijk en bijzonder ergonomisch. Als ik inlog met mijn personeelspas gaat de COW automatisch op de door mij ingestelde werkhoogte staan”, vult Samira aan.

Medicatieveiligheid verbeterd

Zoals gezegd beschikt de helft van de COW’s over automatisch beveiligde medicijnlades die in overleg met de apotheek van Meander op maat gemaakt zijn. Niet alle afdelingen kunnen namelijk overweg met exact dezelfde configuratie van de medicijnlades. De afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten werkt bijvoorbeeld met veel medicatie die in flesjes zitten. Zij hebben daardoor behoefte aan hogere medicijnlades.

Voor de AMiS-Pro zijn drie verschillende modellen medicijnlades beschikbaar. Die variëren van een enkele lade per patiënt tot een grote lade voor extra opslag. In totaal kunnen in de AMiS-PRO maximaal 24 lades geplaatst worden.

De beveiliging van de medicijnlades wordt geregeld via de gekoppelde computer. “Alleen bevoegd personeel kan nu, met behulp van de personeelspas, toegang krijgen tot de medicijnen. Voorheen had iedere COW een viercijferige code. De verpleegkundigen moesten al die codes onthouden en iedereen die de code kende had toegang tot de medicijnen. Dat is nu verleden tijd”, aldus Marcel Loomans, inkoper ICT bij Meander.