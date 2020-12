Medewerkers IC Deventer ziekenhuis gebruiken VR tegen stress

In de huidige crisistijd, waarbij de zorg van coronapatiënten veel vraagt van de IC-medewerkers, is er ook extra aandacht voor mentale gezondheid en stress. Dat kan volgens het Deventer Ziekenhuis met behulp van VR-brillen, die een korte mentale time-out bieden met onmiddellijk een positief effect op het stressgehalte en stemming. Verpleegkundige Daniëlle zegt: “Je bent even in een totaal andere wereld. Zo kun je even je hoofd leeg maken en weer mentaal opladen.”

Verhoogde werkstress langer volhouden

De VRelax-toepassing bestaat ruim 20 ontspannende natuuromgevingen, gefilmd in 360 graden. Tijdens de dienst kunnen verpleegkundigen tien tot vijftien minuten ontspannen door op safari te gaan met wilde olifanten, te zwemmen met dolfijnen of naar een zonsondergang kijken. Het even kunnen ontsnappen aan de dagelijkse realiteit wordt als belangrijk gezien, want dit helpt hen het werk en de verhoogde werkstress in deze tijden langer vol te houden.

Verpleegkundige Daniëlle vindt de VR-toepassing een mooie manier van ontspanning, “Als je even aan je taks zit en een break nodig hebt. Een rustmomentje tijdens je dienst pakken, is best lastig in de praktijk. En met een VR-bril zit je even in een totaal andere wereld. Zelfs de muziek is afgestemd op de omgeving. Ik vind de onderwaterwereld het leukste, maar er zijn ook meditatie of spierontspanningsoefeningen. Zeker in deze coronatijden, zijn dit de innovaties die het werk wat dragelijker maken.”

Onderzoek naar vermindering stress

Het UMCG ontving in september een ZonMW-subsidie van een half miljoen euro voor onderzoek naar het verminderen van stress op basis van VRelax. De toepassing is ontwikkeld in samenwerking met het UMCG en werd afgelopen april al ingezet om overbelasting bij IC-verpleegkundigen als gevolg van de coronacrisis tegen te gaan.

Zorgmedewerkers van het UMCG en St.Jansdal konden destijds met behulp van een VR-bril even ontsnappen naar een virtuele wereld. IC-verpleegkundigen in het UMCG kregen tijdens hun dienst, om de beurt, de kans om even tien minuten te relaxen. De eerste resultaten van de ‘Virtual Reality therapie’ waren, zowel in het UMCG als het St. Jansdal, positief.

VRelax is volgens de producent een wetenschappelijk gevalideerde virtual reality-app voor mensen om zelf hun stresslevels te managen. Het is een ontspanningstool tegen stress, burnout, angst en somberheid. Maar ook een afleidingstool voor pijnafleiding, lichamelijk ongemak en medisch technische handelingen. De toepassing wordt onder meer ingezet in de ggz, ziekenhuizen en verpleeghuizen.