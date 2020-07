Medicatiedienst cMed Plus live voor cliënten Spits

In juni 2020 werd de nieuwe dienst gelanceerd en de eerste dispensers bij cliënten geplaatst via diverse zorgorganisaties in Nederland. Later dit jaar moet cMed Plus ook beschikbaar komen voor de Europese markt, te beginnen met België en Duitsland. cMed is oorspronkelijk in 2009 geïntroduceerd, met de Medido (dispenser) als basis. FocusCura maakte de komst van de plusvariant vorig jaar juni bekend. In eerste instantie was de introductie voor eind 2019 gepland.

Vergroten medicatietrouw

cMed Plus moet cliënten helpen zelfstandig en veilig de juiste medicatie op het juiste moment in te nemen. Zo worden fouten in medicatiegebruik voorkomen en de therapietrouw vergroot. Met cMed Plus moeten zowel cliënten als zorgverleners ontzorgd worden. Cliënten krijgen hun vrijheid en zelfstandigheid terug, en zorgverleners hoeven niet meer meerdere keren per dag langs te komen om medicijnen te verstrekken.

Volgens Paul Koenen, product owner cMed Plus, onderscheidt cMed Plus zich van andere dispensers door de extra functies. “Alle dispensers en daarmee het medicijngebruik van aangesloten cliënten worden gemonitord en actief gestuurd vanuit het speciaal voor Europa ontwikkelde dataplatform. Als iemand medicatie niet uitneemt, gaat er direct een signaal naar de cliënt of naar het wijkteam van de zorgorganisatie.”

cMed Plus controleert juiste medicatie-uitgifte

cMed Plus werkt volledig digitaal en is de eerste dispenser die zelfstandig de controle kan doen op juiste medicatie-uitgifte, per moment met de juiste gebruiker. Dat is nieuw voor de Europese markt, aldus Koenen. Het apparaat kan de medicatierol herkennen en koppelen aan de juiste patiënt. Een complex proces, omdat deze rollen speciaal voor cMed Plus ontwikkeld moesten worden.

Samen met SPITS (leverancier van automatisch ingepakte geneesmiddelen aan apotheken) is daarom voor de cliënten die bij de bij Spits aangesloten apothekers medicijnen afnemen, een aparte 2D barcode op de medicijnzakjes gedrukt. Het dataplatform, ontwikkeld door FocusCura en AceAge in afstemming met UPLUS eHealth Solutions, zorgt ervoor dat al deze data veilig kan worden verzonden én gebruikt wordt voor de aansturing van de medicatieketen.

Samenwerking belangrijk

Voor het goed en veilig kunnen leveren van medicatie via een dispenser is samenwerking tussen de apotheek, de verpakker, de cliënt en diens huisarts, (thuis)zorgorganisatie en de smartdispenser leverancier van groot belang. De samenwerking tussen FocusCura en SPITS zorgt er volgens beide partijen voor dat cliënten van bij SPITS aangesloten apothekers nu via hun zorgorganisatie gebruik kunnen maken van cMed Plus.

Onder de dienstverlening van cMed Plus valt waar gewenst, ook de installatie, het onderhoud én actieve probleemoplossing van de nieuwe medicijndispenser. Alle meldingen komen direct bij de serviceafdeling terecht waar deskundige medewerkers en slimme software zorgen voor een snelle afhandeling. Omdat de dispenser continu wordt gemonitord, is hulp dus altijd dichtbij, belooft FocusCura.