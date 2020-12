Medicatieveiligheid verbeteren met slimme medicijndispenser

Net voor de zomer, in juni, was Pieter van Foreest een van de eerste zorgorganisaties die cMed Plus, voor het verbetren van de medicatieveiligheid in gebruik nam. “De cMed Plus maakt het onze cliënten mogelijk om gemakkelijk en zelfstandig hun eigen medicatie in te nemen. Waar eerst de thuiszorgmedewerker elke keer voor medicatie-aanreiking bij de cliënt aan huis kwam, wordt nu de cMed Plus ingezet”, aldus Frank Kardolus, manager Thuiszorg.

Na Pieter van Foreest hebben inmiddels nog dertien zorginstellingen cMed Plus in gebruik genomen. Recentelijk is na Voorzorg en SPITS ook Brocacef maatmedicatie, als derde grote medicijnverpakker, aangesloten op cMed Plus. Door de samenwerking met deze drie medicijnverpakkers kunnen inmiddels de meeste cliënten in Nederland voorzien worden van cMed Plus.

Positieve invloed op medicatieveiligheid

Twee zorgorganisaties die onlangs cMed Plus in gebruik genomen hebben zijn Ambulante Thuiszorg en Betuwezorg. “De reden voor ons om over te stappen naar cMed Plus, is dat vervelende problemen, zoals het vastlopen van medicatiezakjes met het nieuwe apparaat moeten worden opgelost of verminderd. Door de inzet van de cMed Plus verwachten we dat meer cliënten gebruik kunnen maken van een medicijndispenser”, vertelt Rachel Wesseling, adjunct-directeur van Betuwezorg.

Rik van Loo, voorzitter raad van Bestuur van Ambulante Thuiszorg, heeft vertrouwen in het feit dat zowel cliënten als medewerkers van zijn thuiszorg organisatie zullen profiteren van de verhoogde medicatieveiligheid die cMed Plus biedt. Patiënten kunnen de medicijnen dankzij de medicijndispenser zelfstandig innemen. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van de thuiszorg en hebben ze meer regie over hun eigen leven.

Thuiszorg cliënt mevrouw Plugge maakt al sinds september gebruik van cMed Plus. “Ik vind het prettig dat er controle is. Wanneer ik mijn medicatie moet innemen, wordt er een licht- en geluidssignaal afgegeven. Dit gaat even af en daarna op snooze stand. Als ik het na een uur de medicatie nog niet heb uitgenomen, belt FocusCura mij op om te controleren of het goed gaat. Ik heb ze gelukkig nog niet aan de telefoon gehad”, vertelt ze.

Koppeling cMed Plus platform

Brocacef maakt gebruik van een datakoppeling tussen het systeem van de medicijnverpakker en het cMed Plus platform. De gevulde cMed Plus medicijnzakjes kunnen via aan 2D-barcode uitgelezen worden. Zo wordt per medicatiemoment een digitale controle uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de juiste medicatie door de juiste patiënt op het juiste moment ingenomen wordt. Op dit moment is cMed Plus de enige aanbieder die deze controle kan leveren.

Als extra controle en voor een nog betere medicatieveiligheid biedt cMed Plus nog meer mogelijkheden. Zo kan als extra beveiliging gezichtsherkenning ingezet worden, maar ook het op afstand monitoren. In de toekomst kan extra begeleiding geboden worden via beeld en geluid. Denk daarbij aan bijsluiters of gebruiksinstructies in de vorm van een informatieve video.