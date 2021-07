Medicijndispenser biedt veiligheid, gemak en meer zorgtijd

Die tijd kon beter aan de bewoners worden besteed, vond apotheker Jean-Pierre Biemond. Hij vond een alternatief bij de medicijndispenser van Logimedical. “Wij zochten al langer een systeem dat het werk van de verpleegkundigen en de apotheker efficiënter en gemakkelijker maakt en bijdraagt aan de medicatieveiligheid. Uiteindelijk komt dit ten goede aan de zorg voor de cliënt. Dat systeem is uiteindelijk deze ADC (Automated dispensing cabinet) geworden”, vertelt de apotheker van apotheek Archipel, gevestigd in hetzelfde pand als het woonzorgcentrum.

Voordelen medicijndispenser

De nieuwe dispenser heeft een aantal voordelen. In het oude systeem, met een noodkast en de bijbehorende administratie, moesten verpleegkundigen met zijn tweeën zijn om medicijnen uit de noodkast te pakken. Er moest dus een extra verpleegkundige uit de zorg worden gehaald. Het nieuwe systeem maakt dit vier-ogenprincipe grotendeels overbodig. Medewerkers kunnen alleen in het systeem met een persoonlijke inlog. Achteraf is dus altijd te zien wie welk medicijn voor welke bewoner heeft gepakt. Zo is verantwoording en administratie op papier niet nodig.

Verder heeft het nieuwe systeem een directe verbinding met de apotheek. Biemond: “Zo hebben wij altijd zicht op de medicijnvoorraad. Als een medicijn in de dispenser op dreigt te raken, geeft het systeem automatisch een seintje. Dit scheelt de verpleegkundige ook weer werk. Er is dus minder administratie nodig en ook dat levert tijdswinst op.”

Bijdragen aan veiligheid

Bij het vullen van de dispenser worden per medicijn de vervaldatum en het batchnummer ingevoerd. Bereikt een medicijn de vervaldatum, dan krijgt de apotheek bericht. In de oude situatie nam Biemond elk kwartaal de kast door met een verpleegkundige. Medicijnen die over de datum dreigden te gaan, werden weggehaald. “Deze exercitie was telkens minimaal twee uur werk. Die tijd besparen we ons nu, terwijl de medicatieveiligheid alleen maar beter wordt.”

Ook op andere punten draagt de dispenser volgens de apotheker bij aan veiligheid. “Dankzij de VIM-module (Veilig Incident Melden) kunnen we bij een calamiteit eenvoudig terugzien wat er is mis gegaan en daardoor eerder ingrijpen. Ook in geval van een recall helpt de dispenser ons. Doordat batchnummers worden ingevoerd, kunnen we in een handomdraai het betreffende medicijn vervangen.”

Vaste plek dispenser

De dispenser heeft een vaste plek in het woonzorgcentrum. Een verpleegkundige die een medicijn moet pakken, logt via het scherm in op het systeem en voert in welk medicijn nodig is voor wie. Dan gaat automatisch de juiste lade open. De lades zijn onderverdeeld in vakjes, waarvan de juiste openspringt of oplicht. Misgrijpen is daarmee vrijwel uitgesloten.

Ter controle moet de verpleegkundige aangeven hoeveel voorraad nog van het betreffende medicijn over is. Daarna sluit de dispenser weer. “De verpleging kan zonder rompslomp een pil pakken en meteen terug naar de cliënt”, vertelt Biemond tot slot. “Als de dispenser in Archipel goed bevalt, is het de bedoeling het systeem ook in te zetten op onze andere verpleeghuislocaties.”

Vooral introductie in thuiszorg

Er worden de laatste jaren steeds vaker slimme medicijndispensers geïntroduceerd, meestal gericht op thuissituaties. Zo introduceerde FocusCure in 2020 cMed Plus, een oplossing voor het verhogen van de medicatieveiligheid in de thuiszorg. Doel was het aantal incidenten door verkeerd medicijngebruik terug te dringen. Philips introduceerde een jaar eerder met Spencer Health Solutions een medicijndispenser die patiënten helpt om op een veilige en gemakkelijke manier hun medicijnen dagelijks thuis in te nemen.