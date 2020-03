Medicijnen bestellen en laten bezorgen met Etos+ app

Etos zegt met deze service in te spelen op de veranderende behoefte van de consument. Die heeft, zo blijkt uit onderzoek, meer behoefte aan gemak, snelheid en privacy bij het ontvangen of ophalen van medicijnen.

Van drogist naar gezondheidsadviseur

Daarnaast is Etos enige tijd geleden gestart zich meer en meer te profileren als gezondheidsadviseur. In oktober 2019 werd de Solvo Groep overgenomen, eigenaar van onder andere gezondheidsplein.nl, dokterdokter.nl en ziekenhuis.nl.

Met die overname werd Etos de grootste aanbieder van gezondheids- en welzijnsinformatie in Nederland. Inmiddels heeft de van oorsprong drogisterijketen met 550 winkels zo’n 2400 gecertificeerde (assistent)drogisten in dienst. Thuisapotheek is een gecertificeerde online apotheek die receptgeneesmiddelen bij patiënten thuis via pakketpost of brievenbus verpakking levert.

Zo bestel je medicijnen via de app

Wanneer een klant een nieuw of herhaalrecept voorgeschreven krijgt via aan huisarts die bekend is bij Thuisapotheek, dan kan de klant via de Etos+ app aangeven of de medicijnen bezorgd moeten worden of ze zelf opgehaald worden. Voor het ophalen ontvangt de klant een persoonlijke code. Met die code kunnen de medicijnen vervolgens uit de beveiligde medicijnenkluis in de winkel gehaald worden.

Via de Etos+ app kunnen klanten die de medicijnservice willen gebruiken ook een intake-gesprek inplannen om de inschrijving bij Thuisapotheek af te ronden. Zij zijn verantwoordelijk voor medicatiebegeleiding en medicatiereview. Thuisapotheek verzorgt verder ook de geneesmiddelen en de klantenservice.

“Deze medicijnservice sluit goed aan bij de ingeslagen strategie van Etos en past bij de veranderende behoefte van de consument”, zegt Saskia Egas Reparaz, algemeen directeur van Etos.