Medicijnen via MedicatieThuis app in Amsterdam

De Zuidas apotheek is de eerste Amsterdamse apotheek die een app introduceert waarmee het complete mediatieproces, van registratie en aanvraag tot en met de ontvangst van de medicijnen, volledig op afstand geregeld kan worden.

Het idee voor de app is afkomstig van apotheker Daan Jansen van de Zuidas apotheek. “Door COVID-19 is de automatisering van de zorg, met als oogmerk doeltreffend en veilig op afstand te werken, relevanter dan ooit. Net als bij het afhalen van herhaalmedicatie verzorgt de apotheek alles keurig, alleen worden de checks op afstand uitgevoerd.”

Medicijnen binnen 48 uur thuis

In de huidige anderhalve meter maatschappij is wachten in een rij bij de apotheek een stuk minder prettig dan voor de coronacrisis. Met de MedicatieThuis app zijn de wachttijden verleden tijd. Dat wil zeggen, patiënten wachten wel nog op hun beurt, maar dat doen ze zonder dat ze er verder last of erg in hebben, thuis of op hun werk. Met de app worden mensen die herhaalmedicatie nodig hebben volledig ontzorgd.

De bestelde medicatie wordt binnen 48 uur thuis bezorgd. Om de medicatieveiligheid te garanderen, en te voorkomen dat iemand de verkeerde medicatie ontvangt, is elke bestelling voorzien van een barcode. Die wordt samen met de ID van de patiënt aan de deur, bij aflevering van de medicijnen, gescand. Vervolgens worden de bestellingen geverifieerd en veilig verwerkt. De bezorgers, meest studenten en vrijwilligers, betrachten de benodigde discretie en houden zich strikt aan de RIVM richtlijnen.

De MedicatieThuis app kan door iedereen die een herhaalrecept nodig heeft gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan patiënten met chronische klachten die nu niet meer zelf, fysiek, regelmatig naar de apotheek hoeven te komen.

Geen rijen, efficiënter werken

“Er staan regelmatig rijen in de apotheek en in veel gevallen gaat dat om mensen met herhaalrecepten. Dat moet toch efficiënter kunnen, dacht ik. Daarom ben ik samen met mijn collega Daan Jansen aan de slag gegaan om de MedicatieThuis app te ontwikkelen. En toen was daar COVID-19 en werd het thuisbezorgen van herhaalmedicatie opeens nog een heel stuk relevanter. Bij de Zuidas apotheek omarmen we e-health, maar alleen als dat betekent dat mensen meer gemak ervaren zonder in te boeten aan kwaliteit van zorg. Persoonlijke aandacht is ontzettend belangrijk en ik geloof dat we dat op deze manier ook op afstand kunnen blijven bieden!”, zo vertelt Marjan Terpstra, eigenaar van de Zuidas apotheek.

In Nederland zijn al diverse initiatieven opgestart en actief voor het online, of via een app, bestellen van herhaalmedicatie. Begin dit jaar maakten drogisterijketen Etos en Thuisapotheek een samenwerking bekend. Klanten van Etos, om te beginnen in de regio Haarlem, kunnen sindsdien medicijnen bestellen en laten bezorgen via de Etos + app.