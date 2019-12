Medisch exceptionalisme risico voor online geneeskunde

“Hoewel we tegenwoordig een aanzienlijk deel van ons leven leiden via computer-, sociale media- en telefoon-apps, zijn medische toepassingen opvallend afwezig in die platforms. Dit is een risico voor de ontwikkeling van de online geneeskunde”, aldus Talenti.

Als voorbeeld noemt hij een eigen ervaring. Toen hij op een vlucht reageerde op de vraag ‘Is er een doctor aan boord’, bleek de medische situatie van de passagier dusdanig verwarrend dat het vliegtuig een noodlanding moest maken. Als de zieke passagier toegang gehad zou hebben tot zijn medische dossier via een smartphone app, dan was dat waarschijnlijk niet nodig geweest, zo stelt Talenti.

Medisch exceptionalisme is een uitdaging

Hij benoemt in zijn blog een aantal oorzaken voor het wat hij noemt medisch exceptionalisme. De complexe aard van gezondheidsdossiers, de een-op-een koppeling van de dossiers met ziekenhuizen en klinieken, het onduidelijke juridische en praktische pad naar eigendom van de gezondheidsdossiers en zorgen over ethiek, toestemming en gegevensprivacy.

Daarnaast zijn veel IT-systemen van ziekenhuizen (nog) slecht voorbereid op de stroom van ruwe data die gegenereerd wordt door nieuwe digitale en moderne diagnose- en imaging toepassingen. Een klassiek medisch dossier kan zo’n 3,5 gigabyte aan data bevatten. Moderne, experimentele, digitale medische onderzoeken met hoogwaardige beelden en genetische data kunnen 150 gigabyte data genereren voor één persoon en consult. Analisten van IDC hebben becijferd dat eHealth systemen in 2020 gezamenlijk meer dan 2.000 exabytes (1 exabyte is 1 miljard gigabyte) kunnen genereren.

De genoemde struikelblokken zullen aangepakt moeten worden. Tot die tijd staan ze volgens Talenti innovatie, creatie van intellectueel eigendom en een nieuw ecosysteem van gezondheidsmanagement, diagnostische hulpmiddelen en de ontwikkeling van online geneeskunde in de weg.

Daarbij spelen waarschijnlijk ook de commerciële belangen van leveranciers van EPD’s en andere digitale en online medische systemen een rol, zoals enkele maanden geleden in een Nederlands onderzoek gesteld werd.

Gebruiksvriendelijke online geneeskunde

Talenti benadrukt dat toegang tot medische data slechts een eerste stap is. Het gebruiksgemak is minstens zo belangrijk. Documenten moeten eenvoudig en intuïtief kunnen worden doorzocht en opgehaald, zodat patiënten naar elke term kunnen zoeken en de bijbehorende gezondheidsdocumenten of afbeeldingen snel kunnen vinden.

Hij pleit voor een concept waarbij de interactie tussen mens en data op een vergelijkbare eenvoudige en intuïtieve manier plaatsvind als Google en Facebook. Ofwel, voortbouwen op de technologie en interactie van systemen die door een groot deel van de consumenten al breed geaccepteerd zijn.