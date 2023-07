Medische chatbot slaagt voor erkend geneeskundediploma USMLE

Steeds weer horen we bezwerend dat een chatbot een arts nooit kan vervangen. En natuurlijk heeft dergelijke AI-gestuurde software geen intuïtie en kan hij mensen niet fysiek onderzoeken. Maar qua kennis en analysepotentie ontwikkelen medische chatbots zich echter snel, ongelofelijk snel zelfs.

Eind maart meldden we nog op dit kennisplatform dat Google’s chatbot 61,9% van de medische meerkeuzevragen van een examen, dat sprekend leek op het officiële USML examen, scoorde. Een voldoende dus en het leek slechts een kwestie van tijd voordat de betreffende chatbot, Med-Palm 2, daadwerkelijk het officiële geneeskunde-examen in de VS ging binnen ging hengelen. Inmiddels is dit ruim twee maanden later daadwerkelijk gelukt en dit keer scoorde de bot zelfs een score van 67,6 procent. Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd in Nature.

USMLE is officieel diploma

De medische chatbot heeft concreet het diploma van de United States Medical Licensing Examinations (USMLE) gehaald. Dit is in de VS een voorwaarde voor de certificering van artsen. De test meet hoe bekwaam een arts is in het toepassen van de kennis, vaardigheden en principes die centraal staan in de gezondheidszorg en die van belang zijn bij het contact met en de behandeling van patiënten. Voor onderzoekers en studenten die geen contact hebben met patiënten is het behalen van de USMLE vaak niet verplicht.

Medische chatbot is LLM

Large Language Models (LLM’s) zoals Med Palm 2 bieden een enorme belofte voor de toekomst van de gezondheidszorg, maar het gebruik ervan brengt volgens Google ook risico’s en ethische uitdagingen met zich mee. Door een proactieve benadering van regelgeving te hanteren, is het mogelijk om het potentieel van AI-gestuurde technologieën zoals LLM’s te benutten, terwijl potentiële schade wordt geminimaliseerd en het vertrouwen van zowel patiënten als zorgverleners wordt behouden.



Google presenteerde Med-PaLM 2 al in december 2022. Betreffende AI-tool is niet vrijgegeven voor gebruik door het grote publiek, in tegenstelling tot de populaire chatbot ChatGPT. In de afgelopen maanden is deze medische chatbot echter wel in een ongelooflijk tempo slimmer worden. James Davenport, een computerwetenschapper aan de Britse universiteit van Bath, stelt echter dat artsen niet kunnen worden vervangen, ook niet nu de chatbot is geslaagd voor het officiële geneeskundeexamen.

Er is volgens hem namelijk een groot verschil tussen het beantwoorden van medische vragen en daadwerkelijke geneeskunde, waaronder het diagnosticeren en behandelen van echte gezondheidsproblemen. Een chatbot heeft natuurlijk sowieso geen info over hoe een patiënt zich beweegt, hoe hij zich gedraagt, hoe hij er uit ziet en kan ook geen, vaak belangrijk, lichamelijk onderzoek doen.

Mogelijkheden medische chatbot

Maar puur qua theoretische kennis en analysekracht zit deze slimme software wel degelijk artsen van vlees en bloed op de hielen. Zeker is dat het behalen van dit officiële doktersexamen door een medische chatbot een mijlpaal is waarmee geschiedenis wordt geschreven. De mogelijkheden die dit in de toekomst biedt om artsen en patiënten te ondersteunen zijn ronduit duizelingwekkend. Hoe serieus deze ontwikkeling wordt genomen blijkt ook uit het feit dat de Mayo Clinic, het nummer 1 ziekenhuis van de VS, sinds april 2023 de chatbot uitgebreid in de praktijk, in een gecontroleerde setting, aan het testen is.