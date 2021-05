Medische dronevluchten tussen Isala locaties Zwolle en Meppel

Vorig jaar werden de zogenoemde BVLOS (bevond visuele line of sight) dronevluchten tussen de Isala locaties in Meppel en Zwolle al uitgebreid getest. Voor de medische dronevluchten, die uitgevoerd worden door de ANWB, is door de Inspectie Leefomgeving en Transport een speciale ontheffing verleend.

De eerste lange afstandsvlucht was een succes. De medische drone, nog zonder ‘lading’ vloog meerdere keren tussen beide locaties heen en weer en alles verliep vlekkeloos. De drone landde in Meppel bij de nieuwbouw van het Isala ziekenhuis. De landingsplek voor de lokatie in Zwollen ligt in een weiland, net ten noorden van de stad. In de toekomst zal de drone rechtstreeks tussen de twee locaties vliegen.

Medische dronevluchten voor betere zorg

Het inzetten van medische dronevluchten is onderdeel van de strategie van het Isala om de zorg continu te verbeteren. De drone is in eerste instantie met name bedoeld voor medische spoedtransporten. Binnen het project wordt de komende drie jaar onderzocht of en hoe drones ingezet kunnen worden bij het vervoer van medische spoedzendingen, zoals bloed, medicijnen en diagnostische monsters, naar patiënten en zorglocaties.

In de toekomst is het de bedoeling dat de drone dan ook ingezet wordt om de procedure voor meer complexere of minder voorkomende bloedonderzoeken efficiënter in te kunnen richten, door deze te concentreren op één locatie en het bloed met de drone snel naar die locatie te transporteren.

De ontwikkeling rondom de inzet van drones voor medisch transport is in volle gang. Met het project Medical Drone Services onderzoeken partners PostNL, ANWB, Erasmus MC, Isala, Sanquin, Certe, Avy en KPN medisch spoedtransport per drone. Ook in andere landen wordt momenteel volop geëxperimenteerd met dronevervoer tussen ziekenhuizen. De snelheid van dronetransport moet de zorg en service naar de patiënt verbeteren. De komende drie jaar wordt onderzocht hoe er veilig en betrouwbaar gevlogen kan worden.