Medische monitoring van Philips in Airbus vliegtuigen

Een van de medische monitoren die Philips aan Airbus levert is de Tempus IC2. Die stelt de bemanning van het vliegtuig in staat de vitale functies van reizigers te controleren. De gegevens die middels deze vorm van medische monitoring verzameld worden, kunnen bovendien rechtstreeks verzonden worden naar artsen of ander medisch ondersteunend personeel op de grond.

“Als het gaat om de voorbereiding op noodsituaties tijdens de vlucht en het waarborgen van de zorg voor luchtreizigers, wordt toegang op afstand tot gegevens en medische ondersteuning op de grond steeds belangrijker”, vertelt Ryan Landon van Philips.

Drie medische monitoring pakketten

De samenwerking tussen Philips en Airbus Corporate Jets (ACJ) betreft de levering van drie verschillende medische monitoring pakketten. Deze pakketten beschikken elk over verschillende ondersteuningsniveaus, afhankelijk van de behoeften.

Alle nieuwe businessjets die ACJ vanaf nu verkoopt, worden standaard voorzien van het meest volledige en uitgebreide medische monitoring pakket. Elk pakket bevat elementen ter ondersteuning van een incident tijdens de vlucht, waaronder uitgebreide 24/7 medische ondersteuning, voor pre-flight, in-flight en crewcare, die wordt geleverd door Flightcare Global.

De Tempus IC2 van Philips

“Met connected monitoring zoals de Philips Tempus IC2-patiëntmonitor en HeartStart FRx hebben zowel vliegtuig- als grondpersoneel toegang tot de juiste tools en informatie om zelfverzekerde beslissingen in de lucht te nemen en betere, meer holistische zorg te bieden”, aldus Landon.