Medische ‘tricorder’ voor e-health toepassingen

Het e-health apparaat is uitgerust met het Android besturingssysteem. De Vitals360 heeft 4G (mobiele data) en Wifi aan boord om de meetgegevens automatisch te kunnen versturen naar een database in de cloud waar zorgprofessionals toegang toe hebben om de betreffende data in te kunnen zien. De Vitals360 beschikt tevens over een ingebouwde videobelfunctie om direct contact te kunnen leggen met zorgverleners.

De coronacrisis heeft, zoveel is de afgelopen anderhalf jaar wel duidelijk geworden, de noodzaak voor het ontwikkelen en implementeren van e-health en telemonitoring extra aan de oppervlakte gebracht. Daarmee is ook de behoefte gegroeid naar eenvoudig te bedienen apparaten voor het uitvoeren gezondheidsmetingen en delen van deze meetgegevens.

E-health toepassingen

Naast het meten van vitale functies zoals hartslag, temperatuur en bloeddruk, is deze mobiele gezondheidsmeter ook geschikt voor het maken van een hartfilmpje (ECG) en het meten van het zuurstofgehalte (saturatie of SpO2) in het bloed. Het slimme apparaatje kan ook gegevens van andere zogenoemde smart health devices verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan meetgegevens van apparaten als de slimme weegschaal.

De ontwikkelaars van de Vitals360, zien veel mogelijkheden voor het redelijk autonoom opererende apparaat. “Zo kunnen frequente metingen van vitale functies patiënten met meerdere chronische aandoeningen helpen de ziektes beter, en zelf, onder controle te houden. Dat zorgt niet alleen voor een betere kwaliteit van leven, maar levert zorgverleners en -verzekeraars ook tijdswinst en een besparing op de gezondheidskosten op”, aldus Steve Peabody, oprichter en bestuursvoorzitter van VoCare.

De Vitals360 is inmiddels wereldwijd beschikbaar en heeft een prijskaartje dat begint bij zo’n 500 dollar. Hij kan door elke clinicus worden gebruikt zonder patiëntregistratie, als een handig multi-diagnostisch apparaat voor het onmiddellijk controleren van vitale medische informatie. het apparaat is gebruiksvriendelijk en eenvoudig ontworpen zodat patiënten ze zelf, zonder ondersteuning, kunnen gebruiken. Het grote voordeel is daarnaast dat ze voor het doen van alle verschillende metingen niet meer meerdere apparaten te hoeven gebruiken, aldus de ontwikkelaars van de Vitals360.