MedMij: 16e DVZA en PGO koppeling GGZ Friesland

Om gegevensuitwisseling volgens het MedMij afpsrakenstelsen tot stand te brengen moeten PGO’s het MedMij-label halen. Daarnaast moeten zorgaanbieders hun ICT-systemen aansluiten, of dat laten doen, op MedMij. Zij krijgen daarmee de rol van Dienstverlener Zorgaanbieder, of DVZA. De nieuwe, zestiende, DVZA Drimpy heeft de MedMij-kwalificatie behaald voor twee gegevensdiensten, te weten Basisgegevens zorg en Documenten.

Mijlpaal voor GGZ en MedMij

Voor GGZ Friesland was het mogelijk maken van het ophalen van gezondheidsgegevens uit een PGO een bijzondere mijlpaal. De zorginstelling maakt gebruik van ICT-leverancier Code24, dat net als Drimpy het MedMij-label heeft. Voor de patiënt in kwestie, die als eerste dus gegevens uit een PGO kon ophalen, was het ook een bijzondere ervaring.

“GGZ Friesland werkt herstelondersteunend. Het gemakkelijker in kunnen zien van mijn gegevens op een relatief simpele manier, past wat mij betreft goed in die herstelondersteunende benadering. En erg fijn dat ik met een PGO niet hoef in te loggen bij verschillende patiënt- en cliëntportalen, maar dat dat alles naar mij toe komt in plaats van dat ik op al die verschillende plekken inlog”, aldus Lisa.

Als alles volgens planning verloopt kunnen voor het eind van dit jaar (2021) patiënten van 87 ggz-instellingen, die deelnemen aan VIPP GGZ, gegevens ophalen met hun PGO. Op dit moment telt Nederland 34 aanbieders van PGO’s die in bezit zijn van het MedMij-label. Ongeveer de helft van deze PGO’s kunnen gegevens van ggz-instellingen tonen aan de patiënt.

Van Asterisque tot en met Drimpy

In 2019 was Asterisque de eerste leverancier van ICT-systemen voor zorgaanbieders die zich deelnemer van MedMij mocht noemen. Daarna volgden LSP+, Trombx, Ksyos, Zorgdoc, Hinq, DXC Technology, Open Healthub, ChipSoft, Enovation, Nexus Nederland, Code24, RZCC, MI Consultancy en Zorg Service Groep.

Eerder deze week werd bekend dat VZVZ, samen met EPD-leverancier Winbase, de MedMij-kwalificatie als dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) voor LSP+ behaald heeft. Dat beteken tevens dat het Landelijk Schakelpunt (LSP) nu ook gebruik maakt van FHIR.