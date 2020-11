MedMij komt met nieuwe hoofdversie afsprakenstelsel

MedMij-deelnemers en andere geïnteresseerden zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van deze versie en de uitwerking ervan. Samen met de vorige release van het afsprakenstelsel – afgelopen januari – is een nieuwe manier van werken geïntroduceerd waarbij releases worden samengesteld op basis van requests for change (RFC’s). RFC’s worden in een openbare omgeving uitgewerkt, zodat deelnemers kunnen meekijken naar (mogelijk) toekomstige ontwikkelingen.

Versteviging fundament MedMij

Ook konden betrokkenen tijdens twee expertsessies meedenken over de nieuwe versie van het afsprakenstelsel. Uit de sessies kwam naar voren dat er betrokkenheid is bij de deelnemers om het MedMij-fundament te verstevigen, maar gelijktijdig ook behoefte om eerst het Afsprakenstelsel te laten werken en breder in de praktijk toe te passen.

Het MedMij-programma stelt te begrijpen dat de voorgenomen ontwikkelingen in verhouding moeten staan met waar het veld (PGO-ontwikkelaars, ICT-leveranciers en zorgaanbieders) mee bezig is. Voor zorgaanbieders ligt de prioriteit bij COVID-19, voor MedMij-deelnemers bij het voldoen aan de kwaliteit van gegevensdiensten. Vanuit dit oogpunt is met het veld afgestemd dat enkele RFC’s uit release 1.3.0 worden verwijderd.

Duidelijker security-eisen

In release 1.3.0 worden onder meer de security-eisen en het testbeleid verduidelijkt en het beheer van de structuur van de lijsten aangepast (RFC0013 t/m RFC0016, RFC0020, RFC0023, RFC0025).

Om de persoon in regie te houden bij zijn gebruik van de use cases (verzamelen, delen en abonneren), moet hij ook steeds weten wie hij tegenover zich heeft in de verschillende stappen. Om te beginnen is dat steeds die zorgaanbieder die hij uit de zorgaanbiederslijst heeft gekozen om er een gegevensdienst van af te nemen (RFC0032).

Alle wijzigingen zijn te vinden in het changelog.

Het dakpanmodel

Het afsprakenstelsel blijft zich in de toekomst doorontwikkelen, benadrukt MedMij. Die toekomstige aanpassingen volgen bijvoorbeeld uit wensen en eisen van deelnemers en uit ontwikkelingen in wet- en regelgeving, techniek en standaarden.

Sinds de vorige release van het afsprakenstelsel (januari 2020) werkt MedMij met het ‘dakpanmodel’. Dit betekent dat er twee hoofdversies naast elkaar toegestaan zijn. Concreet betekent dit nu dat release 1.2.0 (de nu verplichte versie) én release 1.3.0 (de nieuw gepubliceerde versie) allebei geldig zijn. Zo geeft MedMij alle deelnemers de tijd om de veranderingen, die een nieuwe release met zich mee brengt, te implementeren. Op deze manier wil MedMij ervoor zorgen dat PGO-gebruikers sneller nieuwe functionaliteiten kunnen gebruiken.

Bij nieuwe releases van het afsprakenstelsel zal in het vervolg:

De tot dan toe verplichte release de status ‘verouderd’ krijgen (niet meer actief);

De tot dan toe gepubliceerde release de status ‘verplicht’ krijgen (actief, niet meer optioneel);

De nieuwe release de status ‘gepubliceerd’ krijgen (actief, maar optioneel).

Tussentijdse updates MedMij

MedMij bracht afgelopen augustus een zomerrelease uit met een verbeterde versie van de standaarden die onder het afsprakenstelsel vallen. Halverwege september volgde een update voor leveranciers met onder meer uitleg gegeven over hoe leveranciers van PGO’s en informatiesystemen naar de op dat moment nieuwste versie konden overstappen.