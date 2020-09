MedMij komt met verbeterde versie in Zomerrelease

Zowel het MedMij Afsprakenstelsel als de gegevensdiensten evolueren en worden met regelmaat verbeterd of uitgebreid, zo stelt het programma op zijn website. Zo blijft gegevensuitwisseling tussen persoon en zorgaanbieder kwalitatief en kunnen functionaliteiten zoals machtigen of geboortezorggegevens toegevoegd worden aan het stelsel.

Verbeterde versie MedMij-standaarden

11 augustus was de officiële publicatiedatum van de Zomerrelease 2020 met de nieuwe, verbeterde versie van de MedMij-standaarden. Alle standaarden, met uitzondering van Medicatieproces en een deel van eAfspraak, zijn onderhouden en verbeterd op het in lijn brengen van de verschillende standaarden en met terminologie, de FHIR-standaard en de zibs (zorginformatiebouwstenen).

MedMij benadrukt dat juist ook door de inspanningen van leveranciers deze set verbeterde informatiestandaarden nu klaar is. De organisatie vindt het belangrijk dat deze kwalitatieve verbeteringen door leveranciers worden doorgevoerd en dat zij zich hiervoor kwalificeren. ‘We bieden dan ook ondersteuning in de beslissing hoe over te stappen naar de nieuwe versie middels een uitgebreide communicatielijn. Meer hierover is te lezen in de update die 14 september verzonden wordt.’

De doorgevoerde wijzigingen zijn (ingelogd) te raadplegen in BITS en in de releasenotes in het functioneel ontwerp van de desbetreffende standaard. Noodzakelijke informatie over het technisch ontwerp van de release en informatie over het functioneel ontwerp van de release zijn op de website van MedMij te vinden.

Dakpan-model

MedMij publiceerde eind januari 2020 zijn nieuwste versie van het MedMij Afsprakenstelsel: release 1.2.0. Voortaan wordt met het ‘dakpan-model’ gewerkt. Dit betekent dat er twee ‘major releases’ naast elkaar toegestaan zijn. Release 1.1.2 (de op dat moment verplichte versie uit oktober 2019) én release 1.2.0. (de in januari gepubliceerde versie) allebei voorlopig geldig waren. Zo konden alle deelnemers aan het afsprakenstelsel geleidelijk de veranderingen doorvoeren die versie 1.2.0 met zich meebracht.

Bij nieuwe releases van het Afsprakenstelsel zal in het vervolg:

De tot dan toe verplichte release de status verouderd krijgen. Deze release is niet meer actief.

De tot dan toe gepubliceerde release de status verplicht krijgen. Deze release blijft actief, maar verliest haar optionele status.

De nieuwe release de status gepubliceerd krijgen. Deze release wordt actief, maar heeft een optionele status.

Toegang tot medische gegevens

Via het MedMij-programma moet gerealiseerd worden dat alle Nederlanders toegang kunnen krijgen tot hun medische gegevens via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving). Dit is sinds 1 juli wettelijk verplicht. Sinds 3 september is ChipSoft, de grootste EPD-leverancier van Nederlandse ziekenhuizen, ook MedMij-deelnemer. Daarmee is er volgens ChipSoft en MedMij een nieuwe stap gezet in de richting van het ontsluiten van medische gegevens van mensen.

Een groeiend aantal aanbieders van PGO’s is al MedMij-gecertificeerd, maar ook ICT-leveranciers moeten deelnemen om volledige uitwisseling van medische gegevens op de beveiligde MedMij-wijze mogelijk te maken. Begin dit jaar haalde ChipSoft al de eerste kwalificatie binnen waarmee het aan de MedMij-afspraken voldoet, namelijk voor de informatiestandaard allergie-intolerantie.