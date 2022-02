MedMij: livegang bij DermaZuid succesvol afgerond

De BgZ is een set met relevante gegevens zoals medicatiegegevens, labuitslagen, allergieën en vaccinaties. Daarnaast konden patiënten volgens MedMij ook de brieven van de zorginstelling digitaal nog eens teruglezen via de gegevensdienst Documenten. Gebruikers konden al deze gegevens bekijken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Bij de livegang waren drie PGO’s betrokken: Drimpy, Digeketen en Zodos, waarbij Drimpy ook de rol van DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) vervulde. Een DVZA is een ICT-leverancier die het voor een zorgaanbieder mogelijk maakt om op MedMij-wijze gegevens met MedMij-gecertificeerde PGO’s uit te wisselen.

Uitwisseling op MedMij-wijze

Binnen een gecontroleerde livegang worden échte gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en de PGO van een geselecteerde groep patiënten uitgewisseld op de veilige en betrouwbare MedMij-manier. MedMij werkt hierbij samen met PROVES: een programma dat de werking van MedMij in de praktijk toetst. De GLG met Dermazuid begon op 27 mei.

De zelfstandige kliniek was juni vorig jaar al één van de eerste zorginstellingen in Nederland die de gegevensdiensten Basisgegevensset Zorg en PDF/A met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kon uitwisselen volgens het MedMij Afsprakenstelsel. Het ging destijds echter om een beperkte groep patiënten in een gecontroleerde livegang (GLG).

Belangrijkste gebruikerservaringen

Inmiddels is de gecontroleerde livegang afgelopen en zijn de belangrijkste gebruikerservaringen op een rij gezet:

Enthousiasme over PGO’s bij zorgverleners is voor patiënten een belangrijke reden om een PGO te gebruiken. De meeste aanmeldingen volgden uit een persoonlijke uitnodiging van een betrokken, enthousiaste zorgverlener. Dit kan de specialist zijn, maar denk ook aan de baliemedewerker of POH’er.

Er is behoefte aan heldere en voldoende informatie over wat een PGO is, wat je ermee kunt en wat MedMij inhoudt. Dit schept vertrouwen bij de patiënt.

Digitale vaardigheid van patiënt een belangrijk aandachtspunt. 81 patiënten gaven aan interesse te hebben om deel te nemen. Toch heeft uiteindelijk minder dan de helft daadwerkelijk een PGO-account aangemaakt. Redenen om geen PGO-account aan te maken waren onder andere: een ingewikkelde procedure van registreren en inloggen bij de PGO én het gebruik van DigiD bij het ophalen van gegevens.

Meer gegevens leidt tot meer gebruik van PGO’s. Patiënten die meededen aan de GLG gaven aan dat zij vaker een PGO zouden gebruiken, wanneer er meer gegevens beschikbaar komen.

