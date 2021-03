MedMij: oplossing veilige gegevensuitwisseling bestaat al

Onder de initiatiefnemers voor het gegevensplatform bevinden zich Gerard van Olphen, scheidend bestuursvoorzitter van pensioenuitvoerder APG, Jan van den Berg, de aantredende president-commissaris van verzekeraar Achmea en bestuursvoorzitter Margriet Schneider van het UMC Utrecht. Medische gegevens liggen volgens hen nu verspreid bij huisartsen, ziekenhuizen en verzekeraars. Patiënten hebben sinds 2020 een digitaal inzagerecht, maar gegevensuitwisseling verloopt nog moeizaam.

Gunstige effecten nationaal techbedrijf

Mede-initiatiefnemer en directeur van Carepay Onno Schellekens benoemt tegenover BNR de gunstige effecten van zo’n nationaal techbedrijf. “Jij bent beheerder van je data en als je binnenkomt met je pincode wordt je file via de cloud beschikbaar gesteld aan je zorgprovider – en andersom. Je kunt geld verdienen door het efficiënter te doen, door effectiever zorg te verlenen en door collectief te handelen, zoals ze dat ook bij het pensioenstelsel doen.”

MedMij, bedacht door Patiëntenfederatie Nederland en tegenwoordig een stichting die wordt gefinancierd door VWS en Zorgverzekeraars Nederland, stelt al dé Nederlandse standaard te zijn voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen burgers en zorgprofessionals. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving): een website of app, waarin burgers informatie over de eigen gezondheid bij te kunnen houden en actief aan de slag kunnen gaan gaan met die gezondheid. MedMij certificeert ook aanbieders van informatiesystemen voor de zorg (DVZA, dienstverlener zorgaanbieder). Er waren afgelopen januari 15 gecertificeerde DVZA’s en 32 gecertificeerde PGO’s.

MedMij maakt spelregels

Het doel van een PGO is om alle gezondheidsgegevens op één plek in te zien, te beheren en te delen met relevante zorgprofessionals. Marktpartijen ontwikkelen deze PGO’s, MedMij maakt de spelregels voor veilige gegevensuitwisseling. ‘Zonder data te verzamelen of geld aan te verdienen, maar om ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil, kan beschikken over de eigen gezondheidsgegevens.’ Daar wordt de zorg vele malen efficiënter en goedkoper van, stelt MedMij onder andere op basis van meerdere onderzoeken.

Scheidend secretaris-generaal van VWS Erik Gerritsen stelde in februari tijdens een webinar over een gecontroleerde livegang van MedMij te hopen dat 2021 het doorbraakjaar voor PGO’s wordt. MedMij geeft aan dat de voortekenen hoopvol zijn. De eerste geslaagde gegevensuitwisselingen zijn achter de rug en nog dit jaar sluiten bijna 5.000 huisartsenpraktijken en tientallen GGZ-instellingen aan op MedMij.

Verder is afgelopen jaar PGO on Air – een programma van de Patiëntenfederatie – gestart. In de aan het programma verbonden PGO-alliantie werken inmiddels meer dan 50 organisaties (burgers- patiëntenorganisaties, consumentenorganisaties, zorgverleners en zorginstellingen) samen met als doel iedereen wegwijs te maken in de wereld van PGO’s.

Samenwerken voor gegevensuitwisseling

MedMij en PGO on Air stellen iet als zoveelste techbedrijf, maar als onafhankelijke stichting deze droom van eigen regie over medische gegevens werkelijkheid te willen maken. Omdat ervaring leert dat dit alleen gaat lukken in een brede samenwerking, nodigen de twee organisaties de bedenkers van het nationale techbedrijf voor medische gegevens uit om rond de digitale tafel te gaan zitten. ‘Want met hetzelfde doel voor ogen, kunnen we vast wat voor elkaar betekenen – en vooral voor de burgers die dolgraag hun medische gegevens willen beheren.’