MedMij vernieuwt toolkit voor aansluiten op afsprakenstelsel

“Er was al een toolkit, maar in de loop der tijd is er veel informatie bij gekomen in de vorm van onder meer handleidingen”, zegt Trul.“We willen daarom de toolkit nu opnieuw vormgeven via een aantal gestructureerde stappen. Afhankelijk van hoe ver je bent als zorgaanbieder of ICT-leverancier, kun je alle stappen doorlopen om zo eenvoudiger bij MedMij aan te sluiten, of een deel ervan overslaan.”

Focus toolkit

MedMij legt de focus met name op het kiezen van welke gegevens een zorgaanbieder gaat ontsluiten, met de bijbehorende gegevensdiensten, de ondersteuning van de keuze voor een partij die de DVZA-rol op zich neemt en wat de aansluiting op het MedMij-netwerk je oplevert. Het is volgens Trul vooral een gereedschapskist waar zorgaanbieders uit kunnen halen wat zij zelf nog niet aan kennis hebben.”

“We willen zorgaanbieders helpen met het kiezen van een partij die de DVZA-rol gaat vervullen en we richten ons op het kiezen van welke gegevens je als zorgaanbieder gaat ontsluiten, met de bijbehorende gegevensdiensten. Vervolgens schetsen we de te doorlopen stappen om gegevensuitwisseling in de praktijk te brengen.”

Om de toolkit zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en behoeftes van de zorgaanbieders en ICT-leveranciers, wil MedMij goed luisteren naar de doelgroep, benadrukt Trul. “We horen graag van partijen uit de zorg wat er beter kan of wat zij graag toegevoegd zien aan de toolkit. En als iemand vooraf al wensen of ideeën heeft, is hij of zij altijd welkom om dat vast aan te geven.”

Prototype beschikbaar

Over twee weken komt er een prototype (clickable wireframes) beschikbaar die MedMij al kan opsturen naar mensen die willen meedenken. Trul hierover: “Zij kunnen hun wensen en behoeftes naar mij mailen en/of de eerste prototypes testen en hun feedback vervolgens aan mij doorgeven.”

Wil je meer weten over de toolkit, heb je ideeën of wil je de prototype testen, stuur dan een e-mail naar Renske Trul: [email protected].