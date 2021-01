MedTech hervormt de opleiding en training van artsen

Het oplossen van deze problemen moet beginnen bij de opleiding en bijscholing, op afstand, van artsen. MedTech speelt daarbij een steeds prominentere rol, zo schrijft Forbes. Denk bijvoorbeeld aan het opleiden en bijscholen van artsen om, met behulp van MedTech-innovaties, operaties veiliger, sneller en minder invasief te maken.

Opleiding op afstand

National Bioskills Laboratories (NBL) is een leverancier van chirurgische trainingsfaciliteiten. Door de lockdown en contact beperkende maatregelen tijdens de coronacrisis was het nauwelijks nog mogelijk fysieke trainingen te geven. Daarom ontwikkelde NBL een medisch trainingsplatform op afstand voor artsen.

Via het platform kunnen de beelden van meerdere chirurgische camera’s en medische apparatuur gestreamd worden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van cloud-based software en hardware van CrowdOptic. Met de oplossing van NBL kunnen artsen over de hele wereld training krijgen in enkele van de nieuwste chirurgische technieken en apparatuur, waardoor de toegang tot deze geavanceerde technologieën aanzienlijk wordt uitgebreid.

Het op afstand trainen van artsen is inmiddels ook al doorgedrongen tot andere specialismen. De American Association of Aesthetic Medicine and Surgery bijvoorbeeld, was onlangs een pionier op het gebied van de allereerste volledig virtuele certificeringscursus voor bepaalde niet-chirurgische esthetische procedures.

VR-training voor chirurgen

Enkele maanden geleden werd de eerste live chirurgische VR-training gerealiseerd. Orthopedisch chirurg dr. John Asghar werd de eerste chirurg ter wereld die de Medoptic-technologie van Immertec gebruikte tijdens een live operatie voor chirurgische training. De chirurgen in opleiding volgden de training via een VR-bril en konden zo virtueel op hun eigen locatie met de operatie meekijken alsof zij er zelf bij waren.

Immertec beschrijft Medoptic als “het eerste volledig geïntegreerde 3D-teleconferentie VR-platform voor chirurgische training, waarmee chirurgen virtueel kunnen deelnemen aan een live procedure vanuit hun huis of kantoor via een VR-bril.” Met de VR-bril kunnen chirurgen deelnemen aan real-world, real-time samenwerking, alsof ze fysiek aanwezig zijn.

Medtech zal de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen om de uitdagingen voor een toekomstbestendige gezondheidszorg aan te kunnen gaan. De voorbeelden daarvan zijn niet alleen in de VS te zien. Kijk bijvoorbeeld naar de mixed-reality training waarmee het Máxima MC COVID-19 verpleegkundigen opleidt. En de slimme bril die eind november gebruikt werd door een chirurg van het GHZ om collega’s met een operatie te laten meekijken.