Meedenkconsult via Prisma nu ook door CZ vergoed

Deze zorgverzekeraar meldde halverwege vorig jaar dat de Prisma-app helpt om het aantal onnodige doorverwijzingen van huisartsen tot 30 procent omlaag te brengen. De Prisma-app ondersteunde destijds ruim ruim 800 huisartsen bij het vervangen van telefoontjes naar een specialist met een virtueel meedenkconsult. Daarnaast zorgt het platform ervoor dat wanneer patiënten wel doorverwezen moeten worden, dat een stuk gerichter kan. Dat laatste blijkt uit reacties van huisartsen. De doorverwijzingen worden dankzij de beschikbare kennis en expertise in Prisma meer en beter onderbouwd.

Raadplegen kost tijd

Even een specialist raadplegen kost huisartsen nu vaak veel tijd: de specialist is niet meteen te spreken en moet later worden teruggebeld, soms moet een tweede specialist worden geraadpleegd. Via de Siilo-app bespreekt de huisarts de casus met medisch specialisten uit het multidisciplinaire netwerk. Patiëntgegevens zijn geanonimiseerd en foto’s kunnen eenvoudig worden bewerkt om bijvoorbeeld met pijlen specifieke details aan te wijzen. De app is goed beveiligd.

“Het voordeel van de samenwerking is dat de huisarts de mogelijkheid krijgt de patiënt met voldoende informatie voor te leggen, terwijl de specialist meer tijd heeft om in te lezen en even na te denken. Aan de telefoon is dat toch lastiger en foutgevoeliger”, zegt Paul Koning van Siilo.

Kennis naar eerste lijn

Het virtuele, specialistische Prisma-meedenkconsult verplaatst zodoende kennis naar de eerste lijn en geeft de huisarts daarmee een stevige steun in de rug. Alle kosten worden – in overleg met de regionale zorggroep – vergoed door CZ, dat hiervoor een driejarige samenwerking is aangegaan met Siilo. “CZ is voortdurend op zoek naar innovatieve zorgoplossingen”, zegt Jorien Esser, Programmamanager Zorginnovatie bij CZ. “Daarom werken we graag samen met startups zoals Siilo, die de zorg vernieuwen met moderne technologie.”

Eén van de huisartsen die al met Prisma werkt is Corine de Jonge van huisartsenpraktijk Triniteit in Terneuzen. “Met Prisma heb ik snel antwoord, soms zelfs al tijdens het consult”, vertelt zij. Ook patiënten zijn tevreden. “Vanwege het coronavirus zijn veel mensen momenteel huiverigom naar het ziekenhuis te gaan. Door het Prisma-netwerk te raadplegen, verwijs ik alleen die patiënten die ook echt ziekenhuiszorg nodig hebben.”

Het beperken van verwijzingen naar het ziekenhuis heeft volgens De Jonge voor de patiënt als bijkomend voordeel dat die zijn eigen risico niet hoeft aan te spreken. “En ik blijf zo beter betrokken bij mijn patiënten. Vroeger verdween die meestal toch een beetje uit beeld nadat ik ze had doorverwezen.”

Nieuwe features Prisma

Siilo werkt aan nieuwe features voor Prisma en deelnemende specialisten ontvangen van Prisma een vergoeding voor hun inspanningen. De huisartsen krijgen via regionale samenwerkingsverbanden een Prisma-abonnement nu volledig door CZ vergoed. ”De patiënt vaart er wel bij, Prisma neemt de zorg werk uit handen en het draagt bij aan het beheersen van de zorgkosten”, aldus CZ-programmamanager Esser.

Prisma is een experiment met een zogenoemde waardegedreven bekostiging. Dit is een belangrijke breuk met de traditionele manier van vergoeden van meedenkconsulten, gebaseerd op prijs X hoeveelheid. In dat systeem ligt altijd een productieprikkel op de loer, aldus CZ. Bij Prisma vormt gedurende de proefperiode de gemeten ‘waarde’ het uitgangspunt van een waarde gedreven financiering. Toezichthouder NZa heeft daaraan haar medewerking toegezegd.