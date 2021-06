Meer gepersonaliseerde, efficiënte cardiologische zorg

Het Philips Interventional Applications Platform – IntraSight Mobile – brengt beeldvormings- en fysiologische toepassingen samen op een mobiel systeem voor de behandeling van coronaire en perifere vaatziekten. IntraSight Mobile – dat Europese (CE) en Amerikaanse (FDA-510(k)-certificering heeft – bouwt voort op IntraSight. Hierbij worden intravasculaire diagnostische zorg-toepassingen geïntegreerd in een slimme en eenvoudige workflow-oplossing.

Nauwkeurige identificatie

Met het IntraSight-platform kunnen interventiecardiologen intravasculaire echografie (IVUS) uitvoeren, evenals fysiologische metingen van fractionele stroomreserve (FFR) en momentane golfvrije verhouding (iFR). Dit kan de locatie van laesies die ischemie (verminderde bloedvoorziening naar organen & weefsels) veroorzaken nauwkeurig identificeren.

IntraSight Mobile is gebouwd op dezelfde software als IntraSight en werkt samen met het huidige en toekomstige portfolio van IVUS en fysiologische disposables van Philips. Het omvat een touchscreen-pc en een multimodale touchscreenmodule die op een moderne, en gemakkelijk te manoeuvreren wagen is gemonteerd.

Europees zorg-debuut OmniWire

Philips OmniWire’s werelds eerste solid-core pressure wire voor coronaire interventies, heeft een CE-markering gekregen en is nu verkrijgbaar in Europa. Met het product kunnen artsen de draad in de bloedsomloop van de patiënt gemakkelijker manoeuvreren om de bloeddruk langs het vat te meten en de plaatsing van katheters en stents te begeleiden. OmniWire biedt ondersteuning voor iFR- en FFR-metingen die binnen de (krans)slagaders kunnen worden gemeten om de delen van een vat die moeten worden behandeld nauwkeurig te identificeren.

Verder belooft een nieuw Philips-lasersysteem plug-and-play eenvoud voor coronaire en perifere atherectomie-procedures. De katheters die compatibel zijn met het Philips-lasersysteem zijn geïndiceerd in meer vaattypes dan andere atherectomie-apparaat. Het is, aldus de producent, ook de enige laseratherectomie-technologie die bewezen is voor in-stent-restenose (ISR) in zowel coronaire als perifere vaatstelsels. Het systeem is kleiner, lichter en wendbaarder, start binnen 30 seconden op en heeft een intuïtieve touchscreeninterface met geleide workflowprompts die de noodzaak tot training van technici tot een minimum beperken.

Patiënt monitoring

Tijdens EuroPCR presenteerde Philips zijn Interventional Hemodynamic System met Patient Monitor IntelliVue X3 gepresenteerd. Het biedt geavanceerde hemodynamische (bloedstroom) metingen vanaf de operatietafel in het katheterisatiekamer en continue bewaking van de belangrijkste vitale functies tijdens het patiënttraject.

Daarnaast biedt Philips Cardiovascular Imaging and Information Manager – IntelliSpace Cardiovascular – ondersteuning voor geïnformeerde besluitvorming met een uitgebreid overzicht van het cardiovasculaire zorg-continuüm van de patiënt. Tot slot helpt het tijd te besparen en onnodig werk te voorkomen en verbetert het de efficiëntie en workflow.

AI en zorg

Afgelopen week bezocht de Europees Commissaris voor Innovatie, Mariya Gabriel, Philips samen met minister Van Engelshoven (OCW) en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK). Frans van Houten, CEO van Philips, sprak met hen over de potentie van kunstmatige intelligentie (AI) voor de gezondheidszorg. Hij stelde dat AI een revolutie teweeg kan brengen op het gebied van de innovatie in de gezondheidszorg. Om die potentie te kunnen ontsluiten is publiek-private samenwerking op Europees niveau van groot belang.