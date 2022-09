´Meer opties bij digitaal meekijkconsult welkom´

Het meekijkconsult rukt in de medische sector op om de zorg waar mogelijk buiten het ziekenhuis te houden en om efficiënter ter werken. Er zijn verschillende vormen die mogelijk zijn. Een huisarts kan bijvoorbeeld informatie, met eventueel foto’s, digitaal naar een specialist sturen en kort daarna advies terugkrijgen. Maar het meekijkconsult kan ook in de vorm van fysiek of via een internetverbinding meekijken bij de huisarts in de praktijk. Een andere mogelijkheid is, bijvoorbeeld bij wondzorg, dat de (verpleegkundig) specialist op afstand letterlijk live meekijkt bij een behandeling.

Voordelen meekijkconsult groot

Bij de casus bij MDL bij Reinier de Graaf gaat het om een digitaal meekijkconsult waarbij de huisarts vraagt aan een specialist. Via ZorgDomein, het platform waarop huisartsen digitaal verwijzen, kan de huisarts een acute zorgvraag stellen aan een specialist. Dankzij de adviezen van de specialist die snel gestuurd worden, kan de huisarts vervolgens vaak de behandeling zelf doen en dat is natuurlijk een groot voordeel. Want op die manier zijn minder onnodige verwijzingen nodig en kunnen de wachtlijsten in het ziekenhuis omlaag. Maar ook als patiënten wel naar het ziekenhuis doorverwezen worden, kan het allemaal sneller omdat ze bijvoorbeeld meteen doorgestuurd kunnen worden voor een maag-darm-onderzoek. Doordat de specialist meteen de meest recente richtlijnen meestuurt, helpt het huisartsen ook om hun kennis up to date te houden.

Meekijkconsult: een uitstekende uitvinding

Jaap Kloek is maag-darm-lever-arts in ziekenhuis Reinier de Graaf en vertelt op de website van het ziekenhuis: “Het is prettig dat een huisarts advies kan vragen voor een individuele patiënt. We hoeven dankzij het meekijkconsult minder lang op elkaar te wachten. De huisarts en ik kunnen nu in onze eigen tijd het meekijkconsult schriftelijk aanmaken of beantwoorden.” Hij vindt dit handig, maar wijst er ook op dat het belangrijk is dat hij genoeg info over de patiënt van de huisarts krijgt omdat het anders lastig is om anders is lastig is om een gericht en bruikbaar advies te geven.”

André van Rijckevorsel, huisarts bij huisartsenpraktijk de Noot in Nootdorp, vindt het meekijkconsult een uitkomst. Hij spreekt zelfs over de beste uitvinding van de afgelopen twintig jaar. “Ik kan een meekijkconsult aanvragen bij veel medische vragen die ik zelf niet kan beantwoorden. Ook kan ik makkelijk een foto meesturen, bijvoorbeeld van een huidprobleem naar een dermatoloog. De kwaliteit van het antwoord van de specialist is vervolgens goed, want hij of zij kan het hele dossier erbij pakken en meedenken. De grootste meerwaarde voor patiënten is dat zij snel een advies van een specialist hebben. Bijkomend voordeel is dat het voor hen geen extra geld kost, omdat het onder huisartsenzorg valt.”

Verbeterpunten

Hoewel beiden goed te spreken zijn over de mogelijkheden en de effectiviteit van het meekijkconsult, zien ze nog wel enkele verbeterpunten. Ze wijzen er bijvoorbeeld op dat de vergoedingen van zorgverzekeraars voor deze relatief nieuwe vorm voor zorg omhoog zouden moeten, zodat er meer tijd voor kan worden vrijgemaakt. Tevens zouden ze het fijn vinden als er meer opties bij het meekijkconsult mogelijk zouden zijn.

Huisarts André van Rijckevorsel: “Denk aan het meesturen van video’s als iemand bijvoorbeeld moeilijk loopt. En als ik een patiënt na een meekijkconsult toch door wil verwijzen, moet ik een nu een nieuwe verwijzing maken. Het zou mooi zijn als dit meekijkconsult dan direct als verwijzing geldt, zodat ik minder administratie heb. Maar het project is nog jong, dus het kan alleen maar beter worden.”