Meer regie over pijnbehandeling dankzij app

Via de app is het bovendien mogelijk om rechtstreeks vragen te stellen aan de behandelend artsen en andere zorgmedewerkers van het St. Antonius Pijncentrum. Die vragen over de pijnbehandeling worden verzameld op een speciaal dashboard op de pijnpoli. “Via dit dashboard geven wij antwoord op hun vragen en we checken ook meteen hoe ze reageren op de neuromodulatie, door hun pijnscore af te lezen”, vertelt Ralph Aarsman, anesthesiemedewerker van de Pijnpoli in het St. Antonius Ziekenhuis.

Regie over pijnbehandeling

Bij neuromodulatie wordt een elektrode geplaatst waarmee de zenuwbanen in het ruggenmerg worden beïnvloed om zo de pijn gericht te verlichten. Doordat patiënten via de app rechtstreeks kunnen doorgeven, met vragenlijsten en pijnscores, hoe zij reageren op de behandeling, krijgen zij meer regie over de behandeling en kan deze effectiever ingezet worden.

Een belangrijk onderdeel van de app is de informatie voor patiënten die een neuromodulatie behandeling ondergaan. “Tijdens een afspraak op de poli overlaad je patiënten met informatie. Uit onderzoek blijkt dat bijna 70 à 80 procent van die informatie niet blijft hangen. Dankzij de app kunnen patiënten thuis nog eens rustig alles nalezen en zijn ze beter geïnformeerd”, aldus Aarsman.

Ariadna Doicescu gebruikt de app al geruime tijd en is zeer tevreden. Na een hernia operatie kreeg zij last van een continue zeurende pijn in haar onderbenen. De neuromodulatie pijnbehandeling bracht voor Ariadna de nodige verlichting. “Ik gebruik de app bijna dagelijks. Ik geef mijn pijnscore door, vul vragenlijsten in over hoe het met mij gaat en zoek informatie op, bijvoorbeeld over hoe je de batterij van de elektrode kunt opladen”, aldus de tevreden patiënt.

Ziekenhuisbezoek beperken

De app heeft nog een ander groot voordeel. Doordat de patiënt thuis meer regie krijgt over de behandeling en via de app rechtstreeks in contact staat met de Pijnpoli van het St. Antonius, hoeft hij of zij minder vaak fysiek voor een afspraak naar het ziekenhuis te komen.

Daarnaast zorgt de informatie die via de app tussen patiënt en behandelend arts uitgewisseld wordt ervoor dat de resterende ziekenhuisbezoeken beter voorbereid kunnen worden. De Pijnpoli van het St. Antonius is als een van de grootste pijnbehandelcentra van Nederland het eerste ziekenhuis dat gebruikmaakt van de app die specifiek voor neurosimulatie.

Het afgelopen jaar heeft het ziekenhuis, deels gedreven door de coronacrisis, diverse innovatieve (digitale) zorginnovaties geïntroduceerd waarmee het aantal fysieke ziekenhuisbezoeken beperkt kunnen worden. Zo kunnen patiënten van het ziekenhuis die lijden aan Idiopathische Pulmonale Fibrose sinds de zomer van 2020 hun longfunctie thuis meten. En in november opende het ziekenhuis, als eerste in Nederland, de Pacemaker Controlestraat. Een ‘Drive-Through’ waarmee de hartzorg voor patiënten met een pacemaker ook tijdens de coronacrisis op peil gehouden wordt.