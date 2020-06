Meerderheid ziekenhuizen sluit aan bij beeldportaal Twiin

Op 1 mei is voor het in april aangekondigde landelijke portaal het contract tussen VZVZ en Alphatron getekend. Hiermee werd het startschot gegeven voor de aansluiting van elk ziekenhuis in Nederland bij Twiin: via een portaal (integratieniveau 1 en 2) of vanuit hun digitale werkomgeving (integratieniveau 3 en 4). St Jansdal was als koploper het eerst aangesloten ziekenhuis en heeft inmiddels de eerste beelden uitgewisseld met de Radiotherapiegroep.

Spilfunctie UMC’s

23 ziekenhuizen hebben daadwerkelijk de overeenkomst met Twiin getekend en 19 ziekenhuizen zijn al aangesloten. Ook heeft meer dan de helft van de UMC’s zich aangemeld. Het is volgens het programma belangrijk dat deze grootgebruikers van radiologische beelden en verslagen meedoen. Zij hebben vaak een spilfunctie binnen de ziekenhuisoverstijgende zorgverlening in de regio.

Wanneer ziekenhuizen zich uiterlijk 31 juli aanmelden bij het project, dan is de dvd vanaf 1 september 2020 overbodig. De projectleiders van Twiin ondersteunen ziekenhuizen bij de aansluiting. Ze voorzien betrokkenen van informatie over onder andere de inrichting van het adresboek en privacy-aspecten. De projectleiders houden elkaar goed op de hoogte van obstakels die ze in de verschillende regio’s tegenkomen bij het aansluiten. Dit iteratieve proces moet ervoor zorgen dat iedereen snel bijleert en de doorlooptijd steeds korter wordt.

Diverse ziekenhuizen hebben daarnaast al ervaringen met deeloplossingen voor het uitwisselen van beelden en verslagen en ook met de gekozen landelijke voorziening. Hiervan wordt gebruikt gemaakt in klankbordgroepen binnen Twiin. Zij worden uitgenodigd hun ervaringen te delen, zoals het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Integratie leverancierssystemen met Twiin

PACS- en EPD-leveranciers spelen een belangrijke rol bij het aansluiten van de ziekenhuizen. Ook met hen is dan ook geregeld contact om de integratie van hun systeem met het Twiin-netwerk soepel te laten verlopen.

Met begeleiding van Alphatron doorlopen nu steeds meer ziekenhuizen de acceptatietesten. Veel ziekenhuizen kiezen voor integratieniveau 3 of 4. De beelden laden dan direct in het PACS waarmee al gewerkt wordt.

Steeds meer ziekenhuizen doorlopen de acceptatietesten. Veel ziekenhuizen kiezen voor integratieniveau 3 of 4.

Bij het uitwisselen van beelden en verslagen gaat Twiin uit van een verwijzing. Dus toestemming van de patiënt mag verondersteld worden. De zorgverlener weet vooraf naar wie het onderzoek opgestuurd moet worden. Binnenkort zijn instructiefilmpjes over de verschillende integratieniveaus beschikbaar op Twiin.nl.

Dvd’s de zorg uit eerste stap

Dvd’s de zorg uitkrijgen is een eerste stap. In de toekomst komen beelden en verslagen van een patiënt beschikbaar op volgorde van tijd in de werkomgeving van de zorgverlener, de zogenaamde tijdlijn. Ook als ze gemaakt zijn bij andere zorgaanbieders. Het ontwerp, de bouw en implementatie van deze volledige oplossing vergt echter veel tijd.

Lees volgende week op ICT&health een interview met Mark Kruit (hoofd Radiologie LUMC), Adriaan Blankenstein (voorzitter Raad van Bestuur VZVZ) en Bas van Vliet(programmamanager Twiin) over de stand van zaken en toekomstplannen met betrekking tot DVDexit en Twiin.