Meeste Europese zorgaanbieders gebruiken e-health

In Nederland hebben alle ondervraagde zorginstellingen inmiddels e-health-oplossingen uitgerold. geïmplementeerd. Van de Europese zorgverleners is 45 procent sinds het begin van de coronapandemie in 2020 begonnen met het gebruik van digitale toepassingen zoals videobellen voor een consult op afstand. ervan, in Nederland ging het om 30 procent. 67 procent van de Europese respondenten hebben gevallen meegemaakt waarbij patiënten e-health diensten weigerden vanwege zorgen over de security, tegenover 30 procent in Nederland.

Impact coronapandemie op e-health

De coronapandemie heeft grote impact gehad op de perceptie en adoptie van digitale technologie zoals e-health, VR/AR en AI. Zorgaanbieders hebben zich aangepast aan de nieuwe omstandigheden en momenteel is 56 procent van hen van plan om hun investeringen in e-health en virtuele zorgoplossingen te verhogen.

Kaspersky stel dat 65 procent van de Europese respondenten en 80 procent van de Nederlandse respondenten meent dat e-health diensten de komende vijf jaar de meeste waarde zullen toevoegen aan de gezondheidszorg. 41 procent van de Europese organisaties is het eens met de stelling dat de meeste van hun patiënten meer geïnteresseerd zijn in sessies op afstand dan in persoonlijke sessies vanwege het gemak.

De meest voorkomende dienst die Europese organisaties nu aanbieden is het op afstand monitoren van patiënten via wearable devices (47%). De tweede meest populaire dienst is synchrone e-health (44%), zoals realtime communicatie met patiënten, zowel videogesprek als chat, gevolgd door gebruik van non-wearable devices (33%) zoals apps.

Vrees voor impact op privacy

Vrees voor impact op hun privacy maakt veel potentiële gebruikers huiverig voor e-health toepassingen. Van de 67 procent organisaties die meemaakten dat patiënten gebruik van e-health weigerden, stelt 43 procent dat mensen dit gebeurde vanwege bezorgdheid over privacy of gegevens. Andere genoemde redenen waren onwil om op video te verschijnen (29%), het ontbreken van de juiste apparatuur (21%) en een algemeen gebrek aan vertrouwen in e-health (19%).

Niet alleen patiënten maken zich zorgen over privacy: 76 procent van de Europese zorgverleners geeft aan dat clinici in hun organisatie zorgen hebben over de gegevensbescherming van patiënten bij sessies op afstand. Slechts 30 procent van de respondenten heeft er veel vertrouwen in dat hun organisatie over de nodige veiligheidsmaatregelen beschikt.

Deze vrees is niet ongegrond. 24 procent van de Europese zorgverleners heeft te maken gehad met gevallen waarin hun medewerkers persoonlijke gegevens van klanten hebben gecompromitteerd tijdens consulten op afstand. 36 procent van de Europese respondenten geeft toe dat sommige zorgverleners sessies op afstand uitvoeren met apps die niet specifiek zijn ontworpen voor telegezondheidszorg, zoals FaceTime, Facebook Messenger, WhatsApp en Zoom.

Noodzaak voor verzamelen data

Daarnaast meent 36 procent van de zorgverleners dat hun clinici niet goed begrijpen hoe de gegevens van patiënten worden beschermd. Toch vindt 53 procent van hen dat het belangrijk is dat de gezondheidszorgsector nog meer persoonsgegevens verzamelt om de sector verder te ontwikkelen. 70 procent van de Nederlandse organisaties is het daarmee eens.

Kaspersky stelt dat het nuttig kan zijn om zorgmedewerkers security awareness trainingen te geven, waarin ze meer leren over correct wachtwoordgebruik en e-mailbeveiliging. Daarnaast is het belangrijk om beveiligingsoplossingen te gebruiken om de complexe IT-infrastructuur van zorginstellingen te beveiligen en om een firewall te gebruiken die een barrière vormt tegen bedreigingen van buitenaf.

Lees hier het hele rapport van Kaspersky over gebruik van e-health.