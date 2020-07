Mentaal Beter zet volgende stap naar digitalisering GGZ

Het primaire doel van het online platform is het zo goed en nauw mogelijke betrekken van cliënten bij hun behandeling. Naast een beter en duidelijker overzicht van hun behandeling, krijgen cliënten van Mentaal Beter zo ook meer regie over hun herstel. Met het nieuwe platform zet Mentaal beter een volgende stap op weg naar de digitalisering van de GGZ.

De afgelopen maanden, ten tijde van de coronacrisis, is de meerwaarde van online behandelingen en zorg op afstand, ook binnen de GGZ, extra duidelijk geworden. Diverse GGZ instellingen hebben in deze periode het aanbod van online behandelingen dan ook flink opgeschaald. Specifiek voor de GGZ benadrukte toenmalig minister van Medische Zorg die meerwaarde ook vlak voor de coronacrisis al eens.

Online behandeling zonder wachttijden

Het nieuwe online platform van Mentaal Beter biedt een uitgebreid palet van mogelijkheden. Die gaan verder dan het online invullen van vragenlijsten, chatten met een behandelaar of gebruikmaken van verschillende e-health toepassingen. Via Engage kunnen cliënten nu ook hun behandeldoelen vastleggen, videobellen met hun behandelaar en gebruikmaken van het platform vanaf zowel smartphones, tablets, als pc’s.

Een van de andere redenen waarom Mentaal Beter voor een nieuw online cliëntplatform gekozen heeft, is het verkorten van wachttijden. Nieuwe cliënten kunnen nu namelijk direct na inschrijving de welkomstmodule doorlopen en starten met e-health modules. Daarmee is het maanden wachten op de start van een behandeling in een klap verleden tijd.

Digitalisering van de GGZ

“Engage is een belangrijke stap in de verdere digitalisering van de ggz. We willen het zodanig verder ontwikkelen, dat het ook gebruikt kan worden in combinatie met wearables. Met data die daarmee verzameld kan worden, zoals stressmetingen en bewegings- en slaappatronen, kunnen we de behandeling van psychische klachten nóg verder verbeteren”, aldus Martin de Heer, CEO van NL Mental Care Group, waar Mentaal Beter onderdeel van uitmaakt.

“Door digitalisering kunnen zorginstellingen hun cliënten beter ondersteunen in hun behandeltraject, zoals nu tijdens de COVID-19-pandemie. We hopen dat ons platform bijdraagt aan een betere zorg en behandelingen voor cliënten en het personeel ondersteunt”, zegt Arjan Karens, General Manager Philips VitalHealth Benelux.