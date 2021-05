Menzis vernieuwt online leefstijlprogramma SamenGezond

“Continu leren we hoe we effectiever kunnen zijn met ons gezondheidsprogramma”, licht SamenGezond-manager Wiet de Ronde de aanpassingen toe. “Vooral hoe we mensen die meer risico lopen op leefstijl-gerelateerde ziekten, kunnen ondersteunen. Door de app te vereenvoudigen en te focussen op bewegen, verwachten we meer gezondheidswinst te bereiken bij deze groep deelnemers.”

Verbeteringen Samengezond-app

De (gratis) app van SamenGezond is volgens de zorgverzekeraar eenvoudiger, overzichtelijker, persoonlijker en uitdagender geworden. De focus ligt meer op bewegen en het succesvolle Weekdoel is beter afgestemd op de gebruikers. Voor deze aanpassingen zegt Menzis goed geluisterd te hebben naar deelnemers, zorgprofessionals en gedragsexperts.

In de app is verder de gps-functie verbeterd en een ingebouwde stappenteller toegevoegd. Voortaan hoeven gebruikers de app niet meer te koppelen aan een externe activiteitentracker. Het Weekdoel is verder ontwikkeld: elke week krijgen gebruikers een persoonlijk weekdoel om voor een bepaalde tijd te wandelen, fietsen of hardlopen én een aantal stappen per dag.

Gezond gedrag volhouden

Deze beweegdoelen moeten helpen om gezond gedrag vol te houden en er een gewoonte van te maken. De beloning voor een behaald Weekdoel blijft bestaan: een gebruiker verdient punten die hij/zij kan verzilveren voor kortingen in de webshop van SamenGezond. Het aanbod van de webshop is in de nieuwe app ook vernieuwd.

SamenGezond is sinds oktober 2019 een zelfstandig merk van Menzis. Die stap moest onderstrepen dat het programma toegankelijk is voor iedereen en moet het zorgaanbieders en maatschappelijke partners helpen om SamenGezond in te zetten als leefstijlinterventie. Bijna een half miljoen gebruikers nam destijds deel aan het gezondheidsprogramma; de app was ruim 200.000 keer gedownload. Eerder in 2019 werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met E-health programma Vital10.

Samengezond voor medewerkers

Ziekenhuis Gelderse Vallei startte in november 2020 met SamenGezond om medewerkers te ondersteunen die streven naar een goede gezondheid en gezonde leefstijl. Medewerkers die het programma omarmen, kunnen via een website en app meedoen aan virtuele (wandel)evenementen. Daarnaast krijgen zij coaching en tips voor een gezonde leefstijl.

Uit een enquête onder gebruikers van de SamenGezond-app bleek in mei 2020 dat digitale coaching mensen die gedwongen thuis zitten, kan aansporen om meer te bewegen. Zo kunnen zij vasthouden aan een gezonde leefstijl zolang sporten buiten de deur niet of beperkt mogelijk is. Aanleiding voor de enquête was de moeite die veel Nederlanders hadden (en hebben) om tijdens de coronacrisis fysiek en mentaal fit te blijven.