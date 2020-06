Met Femly tv wordt beeldbellen kinderspel voor ouderen

Bij de keuze voor dit systeem heeft naast het gebruiksgemak ook het plezier dat bewoners ervan zullen hebben een grote rol gespeeld. Sensire was voor haar cliënten al een tijdje op zoek naar een eenvoudig te bedienen en installeren systeem om te beeldbellen. Op het moment dat ze de hoop op het vinden van een dergelijk systeem al bijna opgegeven hadden, liepen ze Femly tv tegen het lijf.

Femly is bedacht door een groep Limburgers die ervaring hadden met zowel de meerwaarde van beeldbellen als de uitdagingen die bestaande systemen voor bepaalde groepen hadden. Daarop besloten zij zelf een systeem te ontwikkelen. Dat werd dus Femly tv.

Eenvoudig beeldbellen voor iedereen

Femly werkt met een groot beeldscherm dat bij iemand thuis of op een woonzorglocatie kan worden neergezet. Het systeem is zo eenvoudig te bedienen en installeren dat het inhuren van een installatiemonteur, ook voor a-technische gebruikers, niet nodig is. Het is letterlijk een kwestie van de stekker in het stopcontact steken en Femly is klaar voor gebruik. Familieleden die met de bewoner willen videobellen kunnen dat via de bijbehorende app initiëren. De bewoner hoort vervolgens het ouderwetse, bekende, gerinkel van een telefoon. Enkele seconden daarna wordt het videogesprek automatisch gestart. De bewoner hoeft daarvoor zelf geen knoppen in te drukken of andere handelingen te verrichten.

“Je maakt moeiteloos verbinding en vervolgens zie je je kleinkinderen of je oude buurman op een groot scherm. En dan kun je gewoon een praatje maken of zelfs samen een televisieprogramma kijken, als je Femly naast je tv opstelt. Ook zouden zorgprofessionals op deze manier in contact kunnen staan met klanten of bewoners”. Dat stelt Martijn Engelen van Zlimthuis, een organisatie die zich namens Kruiswerk bezig houdt om het leven van mensen met een zorgvraag aangenamer te maken door middel van slimme technologieën en robotica. Kruiswerk heeft zelf ook een aantal Femly televisieschermen beschikbaar gesteld.

Er is nog niet voor elk appartement en cliënt een scherm beschikbaar. Daarvoor is een roulatieschema opgesteld. De schermen worden elke dag in een ander appartement geplaatst. De familie is op de hoogte wanneer een scherm in het appartement van hun naaste staat.

Meer toepassingen

De schermen worden ook al ingezet voor andere doeleinden. Muziektherapeuten geven op deze manier muziektherapie op afstand en enkele bewoners op De Heikant volgen de belevenisvieringen van de Geestelijk Verzorgers. “Zo kunnen we elkaar toch op een interactieve manier ontmoeten, wat gepaard gaat met veel humor. Bewoners vonden het eerst wat gek, maar hebben nu het idee dat zij de belevenisviering volgen zoals zij het kennen. Ze kunnen alleen luisteren, maar ook actief meedoen. Omdat het televisieschermen zijn gaat men er echt voor zitten om naar de ‘uitzending’ te kijken. Zo kunnen we voor de bewoners op een herkenbare manier, met de vaste rituelen, een belevenisviering houden. Een mooie gewoonte dat op deze manier gewoon door kan blijven gaan, in ongewone omstandigheden”, aldus Geestelijk Verzorger Andries Fidder.

Martijn Engelen verwacht dan ook niet dat Femly tv na afloop van de coronacrisis, wanneer fysiek contact en bezoek weer genormaliseerd is, zullen verdwijnen. ” Laten we vooropstellen dat direct menselijk contact het allerbelangrijkste is, maar dit systeem kan een belangrijke ondersteunende rol blijven spelen. Het lijkt me dat dit soort acties in de toekomst zal blijven bestaan. Als de technologie bestaat, waarom zou je er dan geen gebruik van blijven maken?”, zo voegt hij toe.