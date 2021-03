‘Met samenwerking opschalen digitale zorg versnellen’

Ondernemers moeten via de Dutch Health Leaders Foundation eenvoudiger toegang krijgen tot een netwerk van zowel internationale als nationale zorgorganisaties en investeerders met specifieke focus op zorg. Dat stelden de initiatiefnemers tijdens het Rotterdamse LSH010 innovatieontbijt. Daarnaast treedt de stichting op als belangenbehartiger en wil zij vanuit die rol in gesprek gaan met besluitvormers en beleidsmakers, zodat bestaande digitale zorg-technologie op grotere schaal én sneller kan worden geïmplementeerd.

Meer aandacht digitale zorg

De coronapandemie heeft ook in de sectoren zorg en welzijn meer aandacht gebracht voor digitalisering en het integreren van nieuwe technologieën in het preventie- en zorgproces. Dat is een positieve uitkomst, al verwachten veel zorgondernemers dat de komende jaren taai zullen zijn om de digitalisering verder te kunnen opschalen. Momenteel blijven in Nederland de initiatieven die daadwerkelijk impact maken achter op internationale voorbeelden.

De initiatiefnemers achter de stichting, Douwe Jippes en Edith van de Weg, hebben de afgelopen jaren samengewerkt, geïnvesteerd en onderzoek gedaan naar de digitalisering van gezondheid in Nederland: ”We zien hele mooie initiatieven en concepten ontstaan, Nederland is daar van oudsher goed in, met vaak een technologische voorsprong. We zien echter op allerlei domeinen ruimte voor verbetering, met name op het vlak van internationalisering en professionalisering.”

Mondjesmaat adopteren

De ‘Digital Health’ sector is ook in Nederland een van de meest veelbelovende en snelst groeiende sectoren binnen de gezondheidssector. Het is echter ook een relatief traditionele sector, die innovatieve toepassingen mondjesmaat adopteert. Jippes en Van de Weg stellen ervan overtuigd te zijn dat als (digital) health ondernemers meer samenwerken en kennis delen, zij besluitvormers helpen bij het gerichter invullen van randvoorwaarden voor de toepassing van nieuwe initiatieven en een voorloper kunnen zijn in deze snelgroeiende sector.

“We hebben in Nederland een ontzettend mooi ecosysteem beschikbaar, het verenigen en activeren van instituten in de zorg is cruciaal. Het idee is dat Nederlandse en internationale startups in Nederland succesvol starten en dan uiteindelijk vanuit Nederland de wereld veroveren.” Jippes is ook oprichter van en managing partner bij Healthy.Capital, dat in 2020 investeerde in digital health startup MiGuide.

Meerdere partijen steunen de missie en activiteiten van de stichting, waaronder Luscii, iPractice, Siilo, Openup, Medscaler, MiGuide, Pharmeon en Reducept. “De grote opgaven in de zorg, zoals digitale transformatie, kunnen we niet oplossen zonder de creativiteit van ondernemers en diens investeerders. Daarom ondersteun ik dit initiatief van harte”, stelt prof. Daan Dohmen, serial entrepreneur & investor in healthcare, professor digital transformation in healthcare, over de foundation.

Inzichten delen

Iedere organisatie die zich op het vlak van Digital Health, Medtech en Healthtech begeeft, kan zich bij de foundation aanmelden en input leveren op wat zij naast netwerk en kapitaal nog meer nodig hebben. De stichting stelt zich te onderscheiden doordat de deelnemers inzichten delen over de stand van het Nederlandse ecosysteem en uitdagingen om tot betaalbare digitale zorg te komen. De foundation zal zich met op maat gemaakte bijeenkomsten en in samenwerking met andere partijen ook richten op matchmaking, ecosysteem building en internationalisering.