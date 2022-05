Meta en UT creëren digitale mensen met AI

Onderzoekers verbonden aan Meta’s Artificial Intelligence Research Lab (Facebook) in de V.S. en aan het Neuromechanical Modelling and Engineering Lab van de Universiteit Twente hebben samen het open-source framework MyoSuite ontwikkeld. Myosuite combineert digitale mensen, of beter gezegd geavanceerde musculoskeletale modellen, met de nieuwste AI. Doordat de zenuw-en spiermodellen fysiologisch precies kloppen en de simulaties de fysieke realiteit exact nabootsen, zijn ook de door AI gestuurde bewegingen en processen uiterst realistisch.

Ekoskeletten

De AI-gestuurde digitale modellen in MyoSuite kunnen leren om complexe bewegingen uit te voeren en om te interacteren met assisterende robots zoals exoskeletten. Deze exoskeletten worden steeds vaker ingezet voor revalidatie maar ook om mensen bij zware werkzaamheden te ondersteunen. Inmiddels zijn er ook steeds lichtere versies op de markt.

Simulaties met digitale mensen helpen zorg innoveren

MyoSuite ondersteunt de co-simulatie van AI gestuurde digitale mensen die fysieke interactie hebben met assisterende robots zoals exoskeletten. Met behulp van het AI-platform kunnen biologische verschijnselen zoals spiervermoeidheid, sarcopenie (een vorm van spieratrofie), peesscheuring en herstel van de peesfunctie gesimuleerd worden. Tevens kunnen assisterende robots optimaal aangestuurd worden tijdens een revalidatieproces.

Open source AI-platform

Het open source AI-platform zorgt dat er niet meer per se langdurige experimenten met menselijke proefpersonen nodig zijn. Zo kunnen ontwikkelingsprocessen en innovaties aanzienlijk versneld kunnen worden. Het onderzoek werd deels gefinancierd door het ICT-10 Project SOPHIA en deels gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie in het kader van de startsubsidie INTERACTvan de Europese onderzoeksraad.

Mark Zuckerberg, CEO van Meta (FB), is enthousiast over het nieuwe AI-platform van Myosuite en twittert: “Het platform verzorgt realistische musculoskeletale simulaties. Zo kan er gericht getraind worden op het maken van complexe bewegingen zoals het draaien van een sleutel of het schrijven met een pen. De ontwikkeling biedt mogelijkheden voor innovaties op het gebied van protheses, revalidatie en operatietechnieken.”