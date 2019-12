Microsoft lanceert Seeing AI app in het Nederlands

Seeing AI werd in 2017 geïntroduceerd voor het Engels. Het is beschikbaar in 70 landen. De app maakt gebruik van AI-technologie en heeft mensen al met meer dan 20 miljoen taken geholpen.

Seeing AI werkt met behulp van de camera van de telefoon. De gratis iOS-app gaat aan de slag wanneer de gebruiker het apparaat simpelweg op een object, tekst of persoon richt. Dit ondersteunt blinden en slechtzienden in het dagelijks leven, waardoor zij weer meer onafhankelijkheid ervaren.

Gezichtsdetectie voor herkennen emoties

De app herkent ‘opgeslagen’ vrienden aan de hand van gezichtsdetectie. Van hen omschrijft de app basisemoties (blij of verdrietig), het geslacht en uitgesproken karakteristieken, bijvoorbeeld het dragen van een bril. De omschrijving leest de app vervolgens voor.

Ook met stukken tekst kan de app uit de voeten: deze worden voorgelezen. Dit geldt voor zowel korte stukken tekst, zoals een adres, als lange documenten. De app herkent daarnaast verschillende soorten briefgeld, de labels op blikken eten en de inhoud van online afbeeldingen.

Eerder dit jaar werd een Seeing AI-functie toegevoegd die op verzoek van gebruikers werd ontwikkeld. Gebruikers kunnen nu foto’s, ook die op sociale media, laten beschrijven en door aanraking verkennen.