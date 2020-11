MiGuide verlaagt zorgdruk van patiënten met diabetes

Bij zorggroep Het Huisartsenteam wordt de app al enige tijd gebruikt. “Dankzij MiGuide kunnen patiënten de controles beter voorbereiden en krijgen ze meer regie over hun eigen behandeling. Dit stimuleert een gezonde levensstijl van patiënten met diabetes type 2 en verlaagt de druk op de gezondheidszorg”, legt huisarts Jasper Schellingerhout uit.

Momenteel telt Nederland ongeveer 1,1 miljoen diabetespatiënten en elk jaar komen er tienduizenden bij. De controles en behandelingen die zij nodig hebben zorgen voor een verhoging van de druk op de zorg. Met MiGuide krijgen diabetespatiënten meer regie en grip op de controles waardoor ze minder vaak naar de huisarts hoeven of anderen, ziekenhuis, zorg nodig hebben.

Druk op de zorg verlagen

MiGuide maakt gebruik van data uit het huisartsensysteem, wearables (zoals horloges, stappentellers en glucosemeters) en door de patiënt zelf ingevoerde gegevens (zoals gewicht en een voedingsdagboek). Op basis daarvan geeft MiGuide, onder regie van de huisarts, persoonlijk leefstijladvies op het gebied van voeding en beweging.

Een gezondere leefstijl heeft niet alleen voordelen voor de diabetespatiënten zelf, maar het draagt ook bij aan het verlichten van de druk op de gezondheidszorg. Het is bekend dat een gezondere leefstijl met name voor mensen met diabetes type 2 kan leiden tot minder problemen en in bepaalde gevallen kan de diabetes daardoor zelfs helemaal verdwijnen.

“Het is voor huisartsen vaak moeilijk om diabetespatiënten te overtuigen van een bepaald advies of te controleren of zij zich daar aan houden en hun gedrag daadwerkelijk veranderen. Terwijl juist die levensstijl essentieel is om op lange termijn complicaties, medicijngebruik en ziekenhuisopnames te verminderen”, aldus Arjen Huizinga, directeur van MiGuide.

Lagere zorgkosten voor diabetes

Het doel van MiGuide is dat het breed inzetten van de app er op de lange termijn toe leidt dat diabetes patiënten een kwart minder beroep hoeven te doen op de huisarts. “Op die manier kunnen we de zorgkosten verlagen met minimaal 500 euro per patiënt per jaar”, zo stelt Huizinga.

MiGuide heeft samen met Het Huisartsenteam en NeLL een ZorgTech-voucher gekregen. Dit is een gezamenlijk programma van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Medical Delta, TNO, de provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter dat zich onder andere richt op support bij opschaling en implementatie van technologische zorgoplossingen. Hiermee willen de initiatiefnemers van MiGuide meer onderzoek gaan doen nar de effecten op zowel de praktijk als de patiënt.