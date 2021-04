Mijlpaal voor operatierobot in Leeuwarden

De Da Vinci operatierobot wordt door de KNO-artsen van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) met name ingezet voor operaties bij kanker aan de achterzijde van de tong en de mond- keelholte. Daarnaast wordt de operatierobot ook gebruikt voor OSAS-operaties, een ingreep bij patiënten die met ernstige slaapapneu kampen.

De voordelen van het gebruik van een operatierobot hebben met name betrekking op het feit dat het operatiegebied met behulp van de robot beter bereikbaar is dan dat mogelijk is met ‘klassieke’ operatietechnieken. De extra bewegingsmogelijkheden die de robotarm biedt, zorgen ervoor dat operaties veel nauwkeuriger uitgevoerd kunnen worden.

KNO-ingrepen met operatierobot

Opereren met een operatierobot zoals de Da Vinci waarmee in het MCL nu al 100 KNO-ingrepen zijn uitgevoerd, is een vorm van laparoscopische, of ‘knoopsgat’ chirurgie. De arts kijkt daarbij met een camera in de mond-keelholte. De operatie zelf wordt uitgevoerd met precisie-instrumenten. Die worden indirect, terwijl de arts achter een console zit, bediend. Op dat console kan de arts de beelden van de camera in het operatiegebied in 3D en tien keer vergroot bekijken.

De Da Vinci operatierobot vertaalt vervolgens de bewegingen van de arts met grote precisie in de benodigde minuscule bewegingen die door de operatie-instrumenten gemaakt moeten worden om de operatie met succes en grote nauwkeurigheid uit te voeren.

KNO-artsen Robin Plaat (links) en Noortje Schwandt bij de bedieningsconsole van de Da Vincirobot. (Foto: MCL)

Nadat de Da Vinci robot in het MCL in 2013 voor het eerst ingezet werd bij urologische operaties, is het werkgebied van de operatierobot in de jaren daarna verder uitgebreid. Behalve complexe ingrepen aan de prostaat voert de Da Vinci inmiddels ook niersparende operaties bij niertumoren uit. In 2016 kwamen daar ook gynaecologische ingrepen, zoals verpakkingsoperaties bij, en op 10 maart 2018 werd de eerste van de inmiddels 100 succesvolle robot gestuurde KNO-operatie uitgevoerd.

Het gebruik van een operatierobot, zoals die van Da Vinci, is de afgelopen jaren in Nederland flink toegenomen, zowel in aantal als de diversiteit van ingrepen. Van het plaatsen van knieprotheses tot complexe darmkanker operaties, en van gynaecologische ingrepen tot en met netvlies operaties.