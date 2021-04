Mijzo derde zorgaanbieder die aansluit bij Mindlabs

De uitdagingen in de ouderenzorg worden steeds groter, stellen Mijzo en Mindlabs. Het aantal ouderen neemt toe, de zorg wordt steeds complexer en er zijn onvoldoende medewerkers om deze zorg te blijven bieden. Om de zorg ook voor toekomstige generaties beschikbaar te houden, moet de sector ingrijpend veranderen. Binnen Mindlabs bundelen de verschillende partijen hun krachten om vorm te geven aan deze transformatie.

Versterken zorgsector met technologie

MindLabs-directeur Loet Visschers stelt blij te zijn dat het samenwerkingsverband de verbinding met zorgorganisaties uit de regio weet te leggen. “Met Mijzo maken we een belangrijke stap in het versterken van de zorgsector met de inzet van innovatieve technologie. MindLabs kan profiteren van de kennis van Mijzo op het gebied van ouderenzorg en andere expertises. Zoals de ziekte van Huntington, Parkinson en dementie. Mijzo kan gebruikmaken van het groeiende netwerk en de ondersteuning van MindLabs om grote stappen te maken bij het oplossen van de vraagstukken die op tafel liggen.”

Bestuurder Mireille de Wee van Mijzo hoopt dat MindLabs kan helpen om de grote maatschappelijke uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden. “Door de inzet van nieuwe technologieën willen we realiseren dat mensen langer gezond blijven en langer thuis kunnen blijven wonen. Innovaties kunnen er bovendien voor zorgen dat bepaalde zorghandelingen eenvoudiger worden, zodat medewerkers ruimte houden voor andere zorgtaken.”

Groeiend samenwerkingsverband

MindLabs is een groeiend samenwerkingsverband, opgericht door Tilburg University, Fontys Hogeschool, ROC Tilburg, gemeente Tilburg, en Provincie Noord-Brabant. Uniek noemen zij de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen over de gehele linie: van middelbaar beroepsonderwijs tot en met wetenschappelijke onderzoek. MindLabs streeft naar structurele samenwerkingen waarin kennis en kunde gedeeld wordt om innovatieve technologie in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

MindLabs is gespecialiseerd in het versterken van de interactie tussen de mens en interactieve technologieën zoals Robotica, Serious Gaming, Virtual Reality en Natural Language processing. Er lopen momenteel ruim elf projecten waarin de vier technologieën centraal staan.

Mijzo derde zorgpartij bij Mindlabs

VVT-aanbieder Mijzo is – na Thebe en De Wever in 2020 – de derde zorgorganisatie die deel gaat uitmaken van het MindLabs-samenwerkingsverband. Vernieuwing is voor Mijzo een belangrijke pijler, stelt het recente fusieverband van drie zorgaanbieders (sinds 1 januari 2021 zijn De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring gefuseerd tot Mijzo). Zo beschikt de zorgaanbieder over een innovatieafdeling die personeel, processen en cliënten ondersteunt bij de digitale transformatie.

Recent maakte koepelorganisatie Actiz bekend dat Mijzo als eerste zorgaanbieder in Nederland gebruik maakt van de app Too Good To Go. Daarmee kunnen overgebleven maaltijden aangeboden worden zodat verspilling tegengegaan wordt. Aanbieders zoals winkels, bakkers en restaurants kunnen producten op dit platform aanbieden die niet verkocht zijn of bijna over de datum zijn. Consumenten kunnen via de app het eten voor één derde van de oorspronkelijke prijs kopen.