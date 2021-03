Miles moet dwalende ggz-cliënt meer zelfredzaamheid bieden

“Onze zoon raakte tientallen keren vermist tijdens zijn uitstapjes naar de stad of het strand”, aldus Martin van der Weg, mede-initiatiefnemer van smartwatch Miles. “Het is vooraf niet te zeggen waardoor hij ontregeld raakt. Maar als het gebeurt en hij verdwijnt van de radar, dan is het zoeken naar een speld in een hooiberg. Op verschillende plekken in Nederland is hij weer teruggevonden, psychotisch en verwaarloosd. Toen hij twee weken vermist raakte, wisten we als familie: dit moet en kan anders.”

Meer bewegingsvrijheid, zelfredzaamheid

Vorig jaar oktober leidde deze wens tot een prototype van de smartwatch en app, bedoeld om de bewegingsvrijheid/zelfredzaamheid van ggz-cliënten te vergroten en vermissingen te voorkomen. “In de media lazen we regelmatig over de toename aan personen met verward gedrag, de incidenten en de vermissingen”, vertelde Hannah van der Weg destijds, zus van ggz-cliënt Salim. “Omdat er nog geen passende innovatie is op het snijvlak zorg, vrijheid en veiligheid, zijn wij hier als naasten op ingesprongen. Het geeft ons meer grip op herstelgerichte zorg.”

“Het is ongelooflijk hoeveel hobbels we als familie, samen met de zorg, hebben genomen om deze droom werkelijkheid te laten worden”, schrijft Hannah nu over de start van de pilot. “Waar het startte uit nood om vermissingen te voorkomen, is nu zóveel meer. En dat komt door het meenemen van cliënten, zorgprofessionals en vele anderen in onze innovatiereis. De Miles watch geeft grip op herstel. Het is een veilig baken om stap voor stap weer met beide benen in de maatschappij te staan. Het is een maatje voor onderweg.”

Passende zorg met smartwatch Miles

Smartwatch ‘Miles’ faciliteert volgens Parnassia passende zorg-op-afstand voor patiënten met ernstige psychische problemen. De toepassing moet in de ogen van de familie Van der Weg uiteindelijk beschikbaar komen voor iedereen in de zorg die ervan gebruik wilt maken. Of het nu gaat om de ggz, verpleegzorg of gehandicaptenzorg. Of het nu gaat om langdurig wonen, klinisch of ambulant. Bij GGz Breburg (Noord-Barabant) start in maart ook een pilot met Miles. Daarnaast hebben partijen uit de verpleegzorg en gehandicaptenzorg ook belangstelling voor de smartwatch.

Smartwatch Miles ziet er uit als een gewoon horloge en is een ‘maatje voor onderweg’. De functies van Miles zijn volledig aangepast aan wat patiënten en zorgprofessionals nodig achten. Het bewegingsgebied, de terugkeertijd en navigatie zijn de basis. Een patiënt kan met de telefoon in Miles de afdeling bellen om aan te geven dat hij later terug is dan afgesproken. Of de paniekknop gebruiken als hij is verdwaald. Door het contact tussen patiënt en zorgverlener is het mogelijk om iemand via Miles te begeleiden terug naar Parnassia. Wanneer zelfstandig terugkeren onmogelijk blijkt, wordt passend vervoer ingezet.

Vrijheid en zelfstandigheid

Vrijheid en zelfstandigheid – ook vastgelegd in de Wet Zorg & Dwang – is een belangrijk uitgangspunt van de herstelondersteunende zorg voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening, benadrukken Parnassia en de familie Van der Weg. Daarvoor gaan patiënten oefenen in de buitenwereld: een wandeling, een boodschapje in de supermarkt. Met Miles durven sommige patiënten sneller de stap te maken naar buiten te gaan zonder fysieke begeleiding. Het geeft een veilig gevoel dat er iemand met je meekijkt als het nodig is. Zo zorgt het horloge Miles ervoor dat iemand binnen veilige kaders zelfstandig op pad kan en, indien nodig, kan terugvallen op zorg-op-afstand.

Voor Parnassia past Miles perfect binnen twee van de doelstellingen, stelt Jurgen Verbeeck, psychiater en bestuurder Parnassia. “Ten eerste om vanuit de herstelgedachte iedereen zoveel mogelijk op een veilige manier eigen keuzes te laten maken, in vrijheid van denken en handelen. Om te oefenen met eigen verantwoordelijkheid ook al is dat spannend. Miles biedt verbinding op afstand, zonder stigmatiserend te zijn. Ten tweede is het geweldig dat we met Miles familie en naasten als echte partners voor herstel en als aanjagers van innovatie kunnen ervaren. Zo ontstaat wederzijds meer begrip en respect tussen behandelaars en naasten.”

Miles onderdeel actieprogramma

Twee jaar geleden begon de ontwikkeling Van Miles via stichting Bestaanskracht, met subsidie van overheidsfonds ZonMw, en samen met Parnassia. Het project is onderdeel van het landelijke actieprogramma ‘Voorkomen van vermissingen van mensen met verward gedrag’. Kijk hier voor meer informatie.