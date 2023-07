Miljoenen voor onderzoek naar zacht robothart

Het idee voor de ontwikkeling van een zacht implanteerbaar robothart ontstond toen cardiothoracaal chirurg Jolanda Kluin van het Erasmus MC Thoraxcentrum in de media het werk van Bas Overvelde tegen het lijf liep. Hij is wetenschappelijk groepsleider bij AMOLF en TU/e. Kluin kwam het werk van Overvelde ruim zes jaar geleden op het spoor. In 2019 kreeg het robothart project al 3,5 miljoen euro subsidie van de Europese Unie.

Robots van zachte materialen

Overvelde werkt met robots die gemaakt zijn van zachte en flexibele materialen die zelf kunnen reageren op veranderingen in hun omgeving. Denk bijvoorbeeld aan robots de op een zeester of octopus lijken. “Toen ik zo’n zachte bewegende robot-octopus zag dacht ik: hier moeten we toch ook een hart mee kunnen maken”, vertelt Kluin.

Het geld dat het consortium nu van de Nationale Wetenschapsagenda ontvangen heeft, wordt ingezet om de ontwikkeling van het zachte robothart verder voort te zetten. Doelstelling is om het robothart binnen tien jaar te introduceren als een bruikbaar alternatief voor harttransplantaties met donorharten.

Het pompende hart moet worden aangedreven door een ‘jas’ die verbonden is met een spoel onder de huid. Daarmee wordt de benodigde energie voor het robothart draadloos overgedragen. Vergelijkbaar met de draadloze oplader van een smartphone.

Robothart als alternatief voor donorhart

Wereldwijd zijn er ruim 23 miljoen mensen met hartfalen. De best mogelijke behandeling is nog altijd het plaatsen van een donorhart. Er is echter een ernstig tekort aan geschikte donorharten voor deze patiënten. Nederland telt alleen al 250.000 patiënten met hartfalen. Van hen overlijdt de helft binnen vijf jaar.

“We willen patiënten een goed en leefbaar alternatief bieden voor transplantatie met een natuurlijk hart”, aldus Kluin. Zij geeft nu leiding aan het HHH-consortium. “Dit soort kunstmatige spieren, gemaakt van zachte materialen, zijn ideaal om een kunstmatig hart te bouwen dat het functioneren van een natuurlijk hart nabootst’, voegt Overvelde daar aan toe.

De binnenbekleding van het hybride zachte robothart, ook wel Hybrid Heart genoemd, uit cellen bestaat die van de patiënt zelf afkomstig zijn, gaat het robothart nog meer op een echt hart lijken.