MindAffect gebruikt financiering voor betere diagnoses met BCI

MindAffect is ontstaan vanuit onderzoek aan het Donders Instituut en opgericht in september 2017, mede door healthtech venture builder NLC. De onderneming gebruikt gepatenteerde AI-algoritmen, van prof. Peter Desain om hersensignalen te interpreteren, zodat ‘locked-in’ patiënten (mensen die niet meer in staat zijn om te bewegen en te praten) via een BCI-toepassing kunnen communiceren. BCI is een techniek waarmee met hersenactiviteit een computer, tablet of robot kan aangestuurd kan worden.

Nieuwe richting BCI

Sinds 2021 is Jennifer Goodall de nieuwe CEO van MindAfffect. Met haar komst is het bedrijf naar eigen zeggen een nieuwe strategische richting ingeslagen. Samen met partners ontwikkelt MindAffect diagnostische systemen voor zicht, gehoor en hersengezondheid, zodat patiënten betere hulp krijgen en de zorgkosten worden teruggedrongen.

“Bij diagnostiek op het gebied van gehoor en zicht zijn de resultaten afhankelijk van interactie met de patiënt en/of invasieve en kostbare procedures”, stelt Goodall. “Met onze BCI is het mogelijk om te registreren wanneer en hoe de hersenen prikkels waarnemen zonder dat de patiënt hierop hoeft te reageren. Dit maakt het mogelijk om een nauwkeurige en snelle diagnose te stellen. En om de mogelijke oorzaak van een tekort aan gehoor-/zichtfunctionaliteit van de patiënt vast te stellen. Dit is vooral interessant voor die patiënten die niet in staat zijn om te communiceren vanwege leeftijd, handicap of cognitief vermogen.”

Een demonstratie van de BCI-technologie van MindAffect.

Realiseren potentieel BCI-technologie

De nieuwe investering moet er volgens Goodall voor zorgen dat MindAffect de volgende stappen kan zetten om het potentieel van de BCI-technologie te realiseren. “Deze financiering stelt ons in staat om ons te concentreren op R&D en productontwikkeling, ons team uit te breiden en samen met zakelijke partners commerciële toepassingen te creëren. Met de steun van onze aandeelhouders kunnen we onze technologie gebruiken om een betaalbare diagnostische gezondheidszorg te realiseren voor miljoenen mensen. De BCI-markt groeit met ongeveer 14 procent per jaar, grotendeels in de zorgsector.

Sven Kempers, investment manager Health bij Oost over de investering vanuit MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG), noemt MindAffect een onderneming met veel potentie in de gezondheidszorg. “Goede diagnostiek is essentieel om de zorg efficiënt en betaalbaar te houden. De toepassingen van MindAffect sluiten daar goed bij aan.” De provincie Gelderland stelde MKG, dat onderdeel is van Topfonds Gelderland, vorig jaar open om innovatieve mkb’ers te ondersteunen. In 2018 investeerde fondsmanager Oost NL ook vanuit Topfonds Gelderland in de ontwikkeling van de techniek van MindAffect.

Medische innovaties naar patiënt

NLC Ventures is de grootste healthtech venture builder van Europa, met als doel om meer medische innovaties naar de patiënt te brengen. Naast hun actieve ondersteuning als medeoprichter van het bedrijf verschafte NLC via het MOMENTUM fonds eerder al een kapitaalsinjectie aan MindAffect; in deze recente financieringsronde hebben daarnaast een aantal aandeelhouders achter NLC direct geparticipeerd in deze veelbelovende venture. De maatschap Medisch Specialistisch Bedrijf Isala (MSB-I) investeert in innovatie op het gebied van gezondheidszorg. MindAffect is een bedrijf met veel potentie in de gezondheidszorg.

MindAffect is verankerd in Oost-Nederland, onder meer door de binding met het Donders Instituut van de Radboud Universiteit en huidige samenwerkingen met toonaangevende medische bedrijven. Oost NL adviseert het bedrijf momenteel ook over labruimte en biedt de onderneming toegang tot haar sterk ontwikkelde netwerken.