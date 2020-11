Minder doorverwijzingen dankzij digitaal consult

In eerste instantie kunnen de 160 huisartsenpraktijken die bij de Regionale Coöperatie Huisartsen Midden-Brabant (Zorggroep RCH) aangesloten zijn digitaal advies inwinnen voor de specialismen neurologie, cardiologie, reumatologie, interne geneeskunde, maag-darm-leverziekten en het pijncentrum. De komende periode zal het aantal specialismen maandelijks uitgebreid worden. Primaire doel is het verbeteren van de zorg en het terugdringen van het aantal (onnodige) doorverwijzingen.

Het DAC is specifiek bedoeld voor vragen over niet-spoedeisende medische zaken. “Het DAC helpt huisartsen en specialisten om patiënten de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden”, aldus ETZ-reumatoloog Remco Luijten, die intensief bij de voorbereidingen op het DAC was betrokken.

Digitaal consult op maat

Voordat het Digitaal Advies Consult gelanceerd werd konden huisartsen natuurlijk ook al informatie voor niet-spoedeisende zorg opvragen bij medisch specialisten in het ziekenhuis. De bereikbaarheid van de betreffende specialisten was daarbij nogal eens een struikelblok. ““Als ik twijfel over het doorsturen van een patiënt naar het ziekenhuis kan ik een specialist bellen, maar die krijg ik niet altijd direct aan de lijn. En als de specialist vervolgens terugbelt, ben ik soms op dat moment weer druk met een andere patiënt”, vertelt huisarts Esther van Laarhoven die ook meegewerkt heeft aan de totstandkoming van het DAC.

Het grote voordeel van het DAC is dat de vragen voor de specialisten nu via het ZorgDomein gesteld kunnen worden. Dat betekent ook dat alle correspondentie over de patiënt direct goed wordt vastgelegd. De huisarts ontvangt vervolgens uiterlijk binnen vijf werkdagen het gevraagde medisch advies. De initiatiefnemers zijn er van overtuigd dat het DAC zal bijdragen aan het soepeler laten verlopen van het contact tussen huisartsen en specialisten.

Minder doorverwijzingen

Maar dat is niet het enige voordeel. Verwacht wordt dat door het platform en de digitale consulten ieder jaar vele duizenden patiënten minder naar het ziekenhuis doorverwezen zullen worden. Over de vergoeding voor de digitale consulten voor huisartsen en medisch specialisten zijn ook al afspraken gemaakt met zorgverzekeraars CZ en VGZ. Patiënten hoeven zich ook niet druk te maken over hun eigen risico. “Doordat de huisarts hoofdbehandelaar blijft, heeft het DAC geen invloed op het eigen risico van de patiënt”, aldus Karen Verspaandonk, projectleider van het DAC.

Het feit dat minder patiënten (onnodig) naar het ziekenhuis hoeven, heeft ook een positieve uitwerking op de wachttijden voor andere patiënten die daardoor eerdere terecht kunnen voor de specialistische zorg die zij nodig hebben. “Bovendien bevordert het DAC de samenwerking tussen huisarts en specialist en draagt het bij aan het vergroten van de kennis van de huisarts”, zegt Remco Luijten.

Het DAC is tot stand gekomen onder de vlag van Samendraads, een samenwerkingsverband tussen Zorggroep RCH, Zorgbelang Brabant, ETZ en de zorgverzekeraars CZ en VGZ. Samen werken ze aan de best mogelijke zorg voor alle inwoners in de regio Midden-Brabant, op het juiste moment en de juiste plek.

Steeds meer huisartsen en ziekenhuizen zien de voordelen van digitale consulten met medisch specialisten. In september startte een vergelijkbaar project in de regio Arnhem tussen het Rijnstate en een aantal regionale huisartsen.