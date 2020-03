Minister Bruins (Medische Zorg) afgetreden

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft het aftreden van Bruins in een persbericht aangekondigd, maar geen reden voor het vertrek opgegeven. De bewindsman was de afgelopen weken verantwoordelijk voor de coördinatie rondom de corona-aan-pak vanuit de overheid.

Woensdagavond zakte de minister tijdens een debat in de Tweede Kamer in elkaar. Later meldde Bruins dat hij een dag rust zou nemen. Volgens de NOS blijkt het herstel nu langer te duren en zou dat niet te combineren zijn met zijn zware verantwoordelijkheden inzake de corona-aanpak vanuit de regering.

‘De minister voor Medische Zorg, mr. drs. B.J. Bruins, heeft donderdag 19 maart 2020 Koning Willem-Alexander verzocht hem ontslag te verlenen als minister voor Medische Zorg’, zo staat er in een korte verklaring. ‘De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen. Dit heeft het Kabinet van de Koning medegedeeld.’

De portefeuille van Bruins wordt voorlopig waargenomen door ambtsgenoot Hugo de Jonge, vice-premier en minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport.

Bruins en gegevensuitwisseling

De afgelopen jaren had Bruins bij het ministerie van VWS onder meer gegevensuitwisseling in de zorg in zijn portfolio. Daaronder vielen onder meer de vrijwillige samenwerking van zorgpartijen in het Informatieberaad Zorg (voorgezeten door secretaris-generaal Erik Gerritsen) en sinds 2019 ook het invoeren van een wet die digitalisering van gegevensuitwisseling in de zorgsector verplicht stelt.

Hij liet eind januari tijdens de ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek nog weten te hopen dat hij dit jaar nog de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg door de Eerste en tweede Kamer krijgt. De wet moet onder meer zorgaanbieders verplichten om gegevens standaard en digitaal uitwisselbaar te maken. Zo moeten burgers meer overzicht krijgen van hun medische gegevens en moeten deze gegevens beter te delen zijn tussen zorgaanbieders.