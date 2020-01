Minister Hoekstra: ‘Groei zorgkosten niet houdbaar’

“Deze groei van de kosten van de zorg is op termijn niet houdbaar en niet organiseerbaar.” Hij stelt dat de exponentieel stijgende zorgkosten uiteindelijk ten koste zal gaan van andere overheidsuitgaven. “De zorg heeft het vermogen om als een koekoeksjong andere vogeltjes uit het nest te duwen”, aldus Hoekstra in het AD.

Hoekstra zegt echter ook dat hij een bezuiniging op de zorgkosten op korte termijn niet nodig acht. Wel zal de economie harder moeten groeien als we “al die mooie voorzieningen structureel willen volhouden”. Het is daarom belangrijk dat het kabinet voor 1 april een concreet plan voor een investeringsfonds op tafel legt.

Analisten van ING voorspellen dat de zorg in 2020 met 2,5% zal groeien. Dat is, net als in 2019, sneller dan de verwachte economische groei. Tussen 2014 en 2018 daalde de verhouding tussen economie en zorguitgaven van 10,6 procent naar 9,9 procent.

Zorgkosten moet onder de loep

Wat volgens Hoekstra wel moet gebeuren is het onder de loep nemen van de kosten van de zorg in Nederland. “Dat betekent dat je zult moeten kijken: hoe geef je het geld verstandig uit, terwijl je de mooie kanten van ons stelsel in stand houdt. Onze ziekenhuizen zijn van wereldklasse, de zorg is voor iedereen toegankelijk. Vergelijk dat eens met Amerika, waar mensen die onverzekerd zijn soms met rotte tanden in de mond zitten.”

De almaar stijgende zorgkosten zijn al jaren een regelmatig terugkerend onderwerp. Eind 2018 becijferde het Ministerie van VWS dat de zorgkosten in 2019 met 7 procent zouden stijgen. De zorgvraag stijgt, er komen banen bij en er wordt ook veel geld geïnvesteerd in de digitalisering van de zorg. Het RIVM voorspelde dat de zorgkosten in 2040 zullen groeien naar 140 miljard euro.

CPB: invloed versnellende vergrijzing

In december publiceerde het CPB een rapport met betrekking tot de Vergrijzingsstudie. Daarin uit het CPB haar zorgen over de gevolgen voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Het CPB voorspelt, als er geen maatregelen genomen worden, een algemeen tekort van 16 miljard euro in 2025. De versnellende vergrijzing en de daarmee gepaard gaande groeiende vraag naar zorg zijn een belangrijke factor bij het ontstaan van het verwachte tekort.