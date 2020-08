Mix van digitale en fysieke ggz-begeleiding in Limburg

Op de betreffende ontmoetingsplek in Hoensbroek bevind zich ook de dagactivering Philant en al haar buitenprojecten, waar ongeveer zestig cliënten leren en werken. Na de gedwongen ‘corona-sluiting’ zijn Thomas en zijn collega’s direct gaan brainstormen over hoe nu verder. Als eerste werd, binnen één dag, een maaltijdservice opgezet om te zorgen dat mensen een warme maaltijd kregen. Het feit dat de maaltijden bezorgd worden met hulp van ambulante medewerkers en vrijwilligers betekent dat zo ook een vinger aan de pols van de cliënten en diens begeleiding gehouden kan worden.

Online leerwerk en digitale ontmoetingsplek

Kort daarna werden ook de digitale ontmoetingsplek en een online leerwerktraject gelanceerd. “Op de ontmoetingsplek in Hoensbroek hebben wij ook een leerwerktraject Horeca en die leerlingen konden ook niet naar hun werk. Begeleider Sander besloot dat bepaalde lessen prima online konden worden gegeven. Hij maakte filmpjes, plaatste die op hun eigen Limburgs YouTube kanaal en gaf ze opdrachten die zij thuis konden doen. Bijvoorbeeld bepaalde gerechten maken. Ook zo bleven de lessen zo goed mogelijk doorlopen voor de leerlingen”, zo vertelt Thomas. Medio maart startte Philadelphia ook al het online platform HALLO THUIS, met tv-kanaal op YouTube, speciaal voor ouderen.

De digitale plek voor ontmoeting en begeleiding die Thomas en zijn collega’s bedachten werd ruim twee maanden geleden in gebruik genomen. “Sinds mei hebben we via Jabber een vaste ruimte waar op maandagavond en vrijdagavond cliënten in kunnen bellen met een Jabber gast account. Eerst is dat wel even spannend maar Jabber gast is redelijk eenvoudig te installeren en als je het hebt dan lukt het de meesten wel om in te bellen. Een van de deelnemers helpt ook anderen als ze niet helemaal uitkomen. We hebben nu zo’n vijf deelnemers die er regelmatig gebruik van maken. Ervaring leert ons dat dat we de invulling vrij laten, dat past ook het beste bij een koffiemomentje samen. We zien wel welke onderwerpen en gesprekken er spontaan op tafel komen,” aldus Thomas.

De nieuwste digitale oplossing die Thomas en zijn collega’s gestart zijn is het geven van online cursussen voor cliënten. Die reageren overwegend positief op dit nieuwe initiatief, maar de meesten van hen geven ook aan dat fysiek contact met begeleiders nog altijd de voorkeur heeft.

Mix van digitaal en fysiek contact

Inmiddels zijn dankzij de versoepelingen van de corona maatregelen de dagbesteding het het leerwerktraject, op een kleinere schaal, wel weer opgestart. Uiteraard met in achtneming van de anderhalve meter en andere RIVM richtlijnen. Omdat het in de lijn der verwachting ligt dat deze maatregelen en richtlijnen nog wel een hele tijd van kracht zullen blijven is de nu ontstane mix van digitaal en fysiek contact en begeleiding een prima oplossing.

“Deze nieuwe structuur moeten we ons goed eigen maken want het zal nog wel even zo blijven. Echt contact blijft het fijnste, maar een mix met het digitale contact is een goede oplossing in deze tijd en voor de toekomst”, zo voegt Thomas toe.