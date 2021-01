Mixed reality training corona verpleegkundigen VieCuri

Doel van de mixed reality (MR) training is om de verpleegkundigen van het VieCuri in korte tijd te leren hoe ze coronaverschijnselen herkennen en daar adequaat op te reageren. Aan het begin van de tweede coronagolf startte het Máxima MC al met deze vorm van ‘virtuele trtaining’. Het Máxima MC heeft het VieCuri dan ook ondersteund bij de implementatie van de mixed reality training.

In Friesland werd begin oktober voor een virtual reality (VR) oplossing gekozen. Het grote verschil tussen MR en VR is het feit dat een MR-bril beelden projecteert, of toevoegt, aan de werkelijkheid terwijl een VR-bril de hele werkelijkheid vervangt door een projectie binnen in de bril.

COVID-19 triage in mixed reality

De verpleegkundigen die met behulp van mixed reality getraind worden dragen daarvoor de HoloLens die het VieCuri van ASML geleend heeft. Dit is een speciale bril waarmee met behulp van 3D-hologrammen een (corona)patiënt op een leeg bed geprojecteerd wordt. De beelden zijn levensecht, alsof er een gewone patiënt in bed ligt.

De training start met een patiënt die zich met klachten in het ziekenhuis meldt. Op dat moment is nog niet bekend of de patiënt besmet is met het coronavirus. De verpleegkundige die getraind wordt ziet door de bril vervolgens hoe de klachten gaandeweg toenemen. De patiënt gaat hoesten, wordt kortademig en krijgt het benauwd.

De bril projecteert naast de patiënt verschillende waardes, zoals het zuurstofgehalte, de temperatuur, bloeddruk en hartslag. Met de bril kan de verpleegkundige zich in de trainingsruimtem, vrij bewegen en om de patiënt heen lopen. Bijvoorbeeld om de patiënt te beoordelen en eventuele signalen van een verslechterende gezondheidssituatie te herkennen. Aan het eind van de training moet de patiënt opgenomen worden op de IC.

Leren en voorbereiden

De mixed reality training kunnen verpleegkundigen in korte tijd veel leren over het COVID-19 ziektebeeld. De verpleegkundigen die er inmiddels ervaring mee hebben, zijn erg enthousiast. Het is een waardevolle verdieping op de training waarin het klinische redeneren en de samenwerking in een acute COVID situatie centraal staan.

Het oefenen in de virtuele omgeving is een verdieping op de trainingen die sinds de uitbraak van het coronavirus gegeven worden. Naast het leereffect, draagt het levensecht oefenen bij aan het verwerken van datgene wat verpleegkundigen meemaken op een covid-afdeling.